«Не обязательно денге»: Россиянам рассказали, чем болеют соотечественники в Азии

Сама по себе лихорадка денге протекает без осложнений, однако при дальнейшем заболевании другим штаммом вируса, болезнь может протекать в тяжёлой форме, рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров. Его слова приводит aif.ru.

На фоне заболевания российских туристов лихорадкой денге на Бали Никифоров отметил, что существует так называемая геморрагическая лихорадка денге, которая развивается после повторного заражения.