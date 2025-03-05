«Не обязательно денге»: Россиянам рассказали, чем болеют соотечественники в Азии
Сама по себе лихорадка денге протекает без осложнений, однако при дальнейшем заболевании другим штаммом вируса, болезнь может протекать в тяжёлой форме, рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров. Его слова приводит aif.ru.
На фоне заболевания российских туристов лихорадкой денге на Бали Никифоров отметил, что существует так называемая геморрагическая лихорадка денге, которая развивается после повторного заражения.
В результате заболевания могут возникнуть кровотечения, критическое падение кровяного давления и повреждение внутренних органов.
По словам Никифорова, если вовремя не начать лечение, то заболевание может угрожать жизни.
При этом профессор отметил, что Юго-Восточная Азия богат разнообразием вирусных заболеваний, и те симптомы, на которые жалуются российские туристы, не обязательно указывают на лихорадку денге.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что лихорадка денге на Бали можно заразиться в любое время года, заболевание не передается от человека к человеку, а только от комаров, туристы тяжело переносят типичную для местных болезнь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru