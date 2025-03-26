«Шастают в шортах!»: Мясников рассказал, как спастись от скарлатины в Таиланде

«Это серьезная болезнь, бета-гемолитический стрептококк группы А. Эта болезнь опасна не столько инфекцией горла, сыпью, сколько тем, что она имеет тенденцию давать осложнения на сердце (пороки сердца, ревматизм), на почки, на кожу. Когда мы ее выявляем, мы также лечим окружение больного — иногда люди могут быть носителями стрептококка, который может протекать без явной картины. Он передается воздушно-капельным путем, через зараженные поверхности. Защититься поможет личная гигиена, то, к чему мы привыкли со времен пандемии. Лечение заключается в назначении антибиотиков пенициллинового ряда, включая азитромицин, кларитромицин, ампициллин и так далее, причем принимать антибиотики должен не только сам больной, но и те, кто с ним контактировал. Температуру тела, особенно в жаркую погоду, требуется снижать лекарствами, мокрыми простынями», — сказал Мясников.

Собеседник НСН также призвал соотечественников более ответственно относиться к поездкам в экзотические страны.

«Я поражаюсь, как российские туристы едут в Африку, в Таиланд, как будто в подмосковный санаторий. Мне довелось похоронить много россиян за шесть лет работы в Африке, умерших от малярии, от лихорадки денге, от травм, от кровотечений, от других заболеваний. Мы ходили в длинных рубашках, не сидели на земле, все кипятили, мыли по десять раз. А сейчас люди шастают в шортах, лежат на песочке, пьют ледяную некипяченую воду, едят мороженое и не понимают, что это рассадник болезней, причем скарлатина — самая легкая из них. Люди должны быть настороженными, должны вакцинироваться, беречь свое здоровье. Но информации о болезнях в экзотических странах у нас не хватает», — подытожил он.

Ранее Ассоциация туроператоров России опровергла массовую вспышку ротавируса в Египте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

