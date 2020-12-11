COVID убивает всё больше: В России зафиксирован печальный рекорд
Рост смертности от COVID-19 в России ускоряется, но до пика заболеваемости вирусными инфекциями в России ещё месяц, если не больше, говорят врачи.
Общее число умерших от коронавируса в октябре в России достигло 22 571 человека, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Таким образом, октябрь стал рекордным по числу умерших с COVID-19 с начала эпидемии в России, в том числе - рекордным и по случаям, где коронавирус признан основной причиной смерти. Основной причиной смерти от коронавируса в октябре стал для 11 630 человек.
При этом показатель умерших от COVID-19 за сутки в России к концу октября поднялся до 366, а в ноябре продолжил расти, свидетельствуют данные оперативного штаба. В 20-х числах ноября в отдельные дни фиксировалось уже более 500 смертей в сутки, а 2 декабря показатель составил рекордные 589 летальных исходов.
В Москве число смертей выросло на 3 тысячи в октябре по сравнению с октябрем предыдущего года. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения. Так, по данным ведомства, в прошлом месяце было зарегистрировано 13 718 летальных исходов. Годом ранее в октябре этот показатель на 3 262 случаев меньше. Отмечается, что из общего числа смертей в октябре от коронавируса скончались 2 235 человек.
Как сообщалось, Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Также она подчеркнула, что оперштаб публикует статистику о новых случаях COVID-19, а также данных о выписке выздоровевших без изменения методологии, пишет РИА Новости.
Несмотря на это, Минздрав РФ планирует внести корректировку в целевые показатели смертности, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. По его словам, корректировка плановых значений связана с объективными причинами.
В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что его тревожит вопрос повышения уровня смертности от коронавируса.
Вирусологи также рассказали, что сделать, чтобы не оказаться в аналогичной статистике за декабрь и январь. Строгое соблюдение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса может привести к спаду заболеваемости в Москве после Нового года, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он призывает ограничить массовые скопления людей, оставить из праздничных мероприятий только новогодние фейерверки и дать россиянам «четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней». Онищенко призвал не «обжираться» перед телевизором, «а гулять на свежем воздухе в своем районе».
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Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН предположил, что с учётом других инфекций пик заболеваемости будет зафиксирован после новогодних каникул.
«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад. А там уже, надеюсь, и масштабное производство вакцины подоспеет», - отметил собеседник НСН.
Врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.
«Если начнут ходить в гости и по магазинам - будет третья волна, гораздо сильнее, чем вторая. В гости ходить не стоит, подарки покупать не стоит - обойдутся без подарков один год. Вообще ничего не стоит делать, нужно сидеть дома со своими близкими, если не хотите умереть», - дал совет специалист.
Между тем, сенатор Сергей Леонов уже предложил ужесточить ограничения на период новогодних праздников, чтобы не перегружать систему здравоохранения.
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