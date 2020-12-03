Минздрав подкорректирует смертность в России
Минздрав РФ планирует внести корректировку в целевые показатели смертности. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
По его словам, корректировка плановых значений связана с объективными причинами, передает РИА Новости.
Салагай также заявил о необходимости принять дополнительные меры и усилия, чтобы нивелировать негативные тенденции.
В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что его тревожит вопрос повышения уровня смертности от коронавируса, передает RT.
Ранее в Минздраве сообщили, что летальность от заражения коронавирусом и последующих осложнениях при COVID-19 составляет 1,7%, в то время как летальность сезонного гриппа составляет 0,1%.
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