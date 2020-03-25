В Москве усиливают меры по ограничению распространения коронааируса

Власти Москвы ввели новые ограничения в городе в связи с распространением коронавируса.



Как сообщает блог мэра Москвы Сергея Собянина, с 26 марта в столице закроются кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры и игровые комнаты.



Также нельзя будет курить кальяны в кафе, барах и ресторанах. Вводится запрет на проведение всех культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и других мероприятий, причем как в помещениях, так и под открытым небом.



Помимо кинотеатров, прекращают работу аквапарки, бильярдные, фитнес-клубы, боулинги, катки. Центры государственных услуг «Мои документы» будут принимать только по предварительной записи и оказывать услуги, которые нельзя получить в электронном виде.



Временно отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте для ли старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, студентов вузов и колледжей, школьников, передает RT.

