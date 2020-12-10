Голикова: Россия не скрывает статистику смертности пациентов с COVID-19

Между тем, по данным на утро 10 декабря, в России выявлено 27 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным данные оперативного штаба, умерли 562 пациента с COVID-19. Излечились и выписаны почти 26 тысяч человек.

Отмечается, что самая высокая смертность зафиксирована в Санкт-Петербурге - 79 пациентов. В Москве 74 смертельных исхода.

Самое большое число зараженных выявлено в Москве — 6 730. Далее в списке - Санкт-Петербург и Московская область, пишет «Свободная пресса».



