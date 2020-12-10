Голикова: Россия не скрывает статистику смертности пациентов с COVID-19

Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Также она подчеркнула, что оперштаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 а также данных о выписке выздоровевших без изменения методологии, пишет РИА Новости.

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Между тем, по данным на утро 10 декабря, в России выявлено 27 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным данные оперативного штаба, умерли 562 пациента с COVID-19. Излечились и выписаны почти 26 тысяч человек.

Отмечается, что самая высокая смертность зафиксирована в Санкт-Петербурге - 79 пациентов. В Москве 74 смертельных исхода.

Самое большое число зараженных выявлено в Москве — 6 730. Далее в списке - Санкт-Петербург и Московская область, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СтатистикаТатьяна ГоликоваКоронавирус
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