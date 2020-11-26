В Москве число смертей выросло на 3 тысячи в октябре

Так, по данным ведомства, в прошлом месяце было зарегистрировано 13 718 летальных исходов. Годом ранее в октябре этот показатель на 3 262 случаев меньше.

Отмечается, что из общего числа смертей в октябре от коронавируса скончались 2 235 человек.



