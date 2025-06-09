«Такая успешная и такой простой»: Водонаева высказалась о муже Бородиной

Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков поженились 3 июня. Это была камерная церемония, на который присутствовали только близкие молодоженов. Водонаева рассказала о своих впечатлениях об этой паре.

«Когда я узнала про свадьбу Бородиной, я сначала думала: Ксюша - такая успешная девушка, у нее в жизни все хорошо, стабильно, а он такой простой. Для меня это сначала показалось странным, потом я послушала приближенных людей к Ксюше и сделала вывод, что они друг друга стоят. Значит, это действительно ее уровень, и дай Бог у них все будет хорошо. Совет да любовь», - сказала Водонаева на мероприятии Marie Claire Blogger Party 2025.

Бородина ранее в интервью призналась, что хотела пригласить на свадьбу певицу Надежду Кадышеву, но отказалась от этой идеи из-за высокого гонорара исполнительницы.



В свою очередь Водонаева призналась специальному корреспонденту НСН, что ее любимая группа - «Король и Шут».

