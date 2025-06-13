Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана

Президент России Владимир Путин провел отдельные телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, разговоры состоялись в контексте военной операции Израиля против Ирана, в результате которой, по официальным данным Тегерана, погибли десятки мирных жителей.