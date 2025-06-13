Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана

Президент России Владимир Путин провел отдельные телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, разговоры состоялись в контексте военной операции Израиля против Ирана, в результате которой, по официальным данным Тегерана, погибли десятки мирных жителей.

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В ходе беседы с иранским лидером Путин выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и передал слова поддержки народу Ирана.

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана. По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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