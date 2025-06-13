Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран и Израиль

В ведомстве указали, что при возможности россиянам следует «срочно покинуть небезопасные районы».

Отмечается, что гражданам РФ, которые находятся в зоне конфликта, необходимо проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности.

«Не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей. Неукоснительно выполнять указания местных властей, при опасности направляться в укрытия/убежища», - сказано в заявлении.

В МИД РФ добавили, что случае необходимости россиянам следует обращаться на телефоны экстренной связи посольств России.

Ранее в Минкульте РФ заявили, что в Иране находятся музыканты Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».