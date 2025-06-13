«Вопиющая провокация»: Эрдоган осудил атаку Израиля на Иран

Нападение Израиля на Иран является вопиющей провокацией, которая игнорирует международное право. Об этом в своих соцсетях заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Ирана пообещал ответить на израильскую атаку

По его словам, агрессивные и беззаконные действия правительства израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху грозят катастрофой не только Ближнему Востоку, но и всему миру.

«Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, направленному против глобальной и региональной стабильности», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИранИзраильТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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