«Вопиющая провокация»: Эрдоган осудил атаку Израиля на Иран

По его словам, агрессивные и беззаконные действия правительства израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху грозят катастрофой не только Ближнему Востоку, но и всему миру.

«Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, направленному против глобальной и региональной стабильности», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

