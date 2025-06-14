Артисты Большого симфонического оркестра пока находятся в Иране

Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского пока не эвакуированы из Ирана, заявила ТАСС исполнительный продюсер съемочной группы Федора Бондарчука Аля Сомкина.

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По предварительным данным, музыкантов должны эвакуировать в воскресенье.

Сама Сомкина эвакуировалась в Азербайджан в субботу с остальными членами группы.

Ранее из Ирана эвакуировали 56 россиян, среди которых оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. Он снимал в Иране приключенческую драму по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Всего планируется эвакуация 88 граждан России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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