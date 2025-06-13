Президент Ирана пообещал ответить на израильскую атаку
13 июня 202514:23
Иранский народ и власти не будут молчать в ответ на атаку Израиля. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
По его словам, израильские удары - это преступление, на которое будет дан законный ответ.
«Иран даст законный и мощный ответ, который заставить врага пожалеть из-за своего глупого шага», - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru