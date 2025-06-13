Президент Ирана пообещал ответить на израильскую атаку

Иранский народ и власти не будут молчать в ответ на атаку Израиля. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

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По его словам, израильские удары - это преступление, на которое будет дан законный ответ.

«Иран даст законный и мощный ответ, который заставить врага пожалеть из-за своего глупого шага», - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ИзраильАтакаИран

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