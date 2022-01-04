«К гадалке не ходи»: Насколько подорожают услуги ЖКХ

Кроме того, перед новым годом правительство выпустило постановление, согласно которому российские регионы получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам. При этом за потребление сверх тарифа, вероятно, придется доплачивать.

Комментируя эту ситуацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что сфера энергетики нуждается в регуляции, а постановление кабмина поможет сократить нецелевое использование электроэнергии.

«Методика еще не разработана, но, безусловно, это сделали для того, чтобы у нас появилась возможность не повышать цену на электричество. Смысл реформы именно в этом. Понятно, что регионы и так влияли на ценообразование в субъекте, но сейчас задача сделать так, чтобы определить, сколько мы потребляем, и узнать, если ли возможность не поднимать цены для конечного пользователя», - отметил депутат.

Его поддержал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Пахомов, который положительно оценил предложенную меру, однако призвал одновременно с ней развивать адресную поддержку малоимущим в сфере ЖКХ.



«Если мы хотим двигаться в сторону фиксации тарифов, их неповышения или снижения, мы должны обеспечить четкий контроль за потреблением. Всё, что направлено на контроль за потреблением, это хорошо», - заявил Пахомов.

Вместе с тем в разных российских регионах пытаются внедрить новейшие технологии для более эффективного контроля за работой служб ЖКХ. Однако специалисты предупреждают: эффект от таких мер будет ощутим лишь в регионах с хорошим бюджетом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.