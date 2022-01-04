«К гадалке не ходи»: Насколько подорожают услуги ЖКХ
Юристы и депутаты обещают незначительное повышение тарифов ЖКХ, однако эксперты напоминают о необходимости дополнительных инвестиций в эту сферу.
Платежные квитанции являются ощутимой статьей расходов для многих жителей страны. Расходы коммунальщиков растут, поэтому неизбежен и рост тарифов на ЖКУ в регионах в 2022 году. При этом ранее во вторник, 4 января, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что ценовые изменения ограничатся верхней планкой, установленной правительством, и не превысят уровень инфляции.
С юристом согласны не все эксперты. Так, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что организации ЖКХ постараются возместить пандемийные и инфляционные убытки за счет населения.
«Главная причина возможного повышения тарифов ЖКХ - недостаток средств в отрасли. На 80 миллиардов они не смогли собрать денег из-за того, что в двадцатом году были приняты меры поддержки населения, отмена пени. И по этой причине отрасль плохо подготовилась к зиме. И правительство пытается решить эту проблему за счет населения», - пояснил Крохин.
При этом в октябре минувшего года российское правительство разрешило увеличивать стоимость государственных контрактов на капремонт в связи с ростом цен на стройматериалы. Крохин добавил, что тарифы на капремонт для граждан вырастут вслед за повышением стоимости госконтрактов.
«Я думаю, что, скорее всего, взносы увеличатся. Решение федерального центра дает возможность региональным властям принять решение о повышении ставок. Конечно, это бремя, как и раньше, ляжет на плечи граждан. В период пандемии выросли расходы на стройматериалы, причем кардинально, до 100 процентов рост составляет, и в этих условиях не изменять условия контрактов заказчики не могут. То, что это приведет к повышению тарифов, тут к гадалке не ходи. У нас всё за счет граждан», - отметил он.
Еще в сентябре аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила, что коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%. Комментируя эту новость, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева заявила «Радиоточке НСН», что в отдельных регионах ситуация с инфраструктурой хуже, чем заявили в Счетной палате.
«Самая плохая ситуация в малых городах, в селах. В крупных городах в силу того, что есть платежеспособный спрос, ситуация несколько лучше. Самая сложная ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения. Тарифы достаточно низкие, бизнес в эти проекты не вкладывается. Местные власти не имеют денег в бюджете, инструментов и компетенций, чтобы привлечь инвесторов. <...>Несмотря на то, что появился нацпроект "Экология", который дает определенные деньги на то, чтобы модернизировать водоснабжение в малых городах, этих денег недостаточно», - объяснила глава комиссии по ЖКХ.
Кроме того, перед новым годом правительство выпустило постановление, согласно которому российские регионы получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам. При этом за потребление сверх тарифа, вероятно, придется доплачивать.
Комментируя эту ситуацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что сфера энергетики нуждается в регуляции, а постановление кабмина поможет сократить нецелевое использование электроэнергии.
«Методика еще не разработана, но, безусловно, это сделали для того, чтобы у нас появилась возможность не повышать цену на электричество. Смысл реформы именно в этом. Понятно, что регионы и так влияли на ценообразование в субъекте, но сейчас задача сделать так, чтобы определить, сколько мы потребляем, и узнать, если ли возможность не поднимать цены для конечного пользователя», - отметил депутат.
Его поддержал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Пахомов, который положительно оценил предложенную меру, однако призвал одновременно с ней развивать адресную поддержку малоимущим в сфере ЖКХ.
«Если мы хотим двигаться в сторону фиксации тарифов, их неповышения или снижения, мы должны обеспечить четкий контроль за потреблением. Всё, что направлено на контроль за потреблением, это хорошо», - заявил Пахомов.
Вместе с тем в разных российских регионах пытаются внедрить новейшие технологии для более эффективного контроля за работой служб ЖКХ. Однако специалисты предупреждают: эффект от таких мер будет ощутим лишь в регионах с хорошим бюджетом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«В регионах с хорошим наполнением бюджета, у которых есть деньги, это, может быть, и даст результат, но в тех муниципалитетах, где элементарно нет денег на машины, дворников, реагенты и прочее, можно ставить какие угодно камеры, но они дворника не заменят. Цифровизация – это всего лишь инструмент, а не способ решения проблем. К сожалению, зачастую у нас отсутствие порядка на улицах связано с материальными факторами», - выразила сожаление Разворотнева.
Вместе с тем новый год уже ознаменовался несколькими крупными происшествиями, связанными с работой коммунальных служб. Так, 2 января 11 этажей дома в подмосковных Люберцах оказались залиты кипятком. Прокуратура начала проверку по данному инциденту.
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