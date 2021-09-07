Техногенные катастрофы и бедность. Что ждет Россию без ремонта систем ЖКХ

Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%, заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в отдельных регионах ситуация с инфраструктурой хуже, чем заявили в Счетной палате.

«На самом деле, у нас нет точных данных, насколько изношена инфраструктура, потому что множество объектов не поставлены даже на хозяйственный учет. Это очень сильно зависит от конкретной местности. Самая плохая ситуация в малых городах, в селах. В крупных городах в силу того, что есть платежеспособный спрос, ситуация несколько лучше. Самая сложная ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения. Тарифы достаточно низкие, бизнес в эти проекты не вкладывается. Ассоциация водоканалов однажды подсчитала, что модернизация водоканала в малом городе Тульской области потребует более 130 лет, чтобы окупиться. Естественно, это непривлекательный объект. Местные власти не имеют денег в бюджете, инструментов и компетенций, чтобы привлечь инвесторов. Там действительно ситуация очень тяжелая. Еще есть водоотведение, канализация. Отсутствуют напрочь очистные на южном берегу Крыма, в Каспийском море. Несмотря на то, что появился нацпроект "Экология", который дает определенные деньги на то, чтобы модернизировать водоснабжение в малых городах, этих денег недостаточно», - объяснила глава комиссии по ЖКХ.

Разворотнева подчеркнула, что заниматься обновлением коммунальных систем в России надо безотлагательно, поскольку это непосредственно влияет на уровень жизни жителей страны.

«Если не заняться прямо сейчас, то нас ожидают техногенные катастрофы, разрывы труб, вывод их из строя. Зимой дома, социальные объекты останутся без тепла. Часть последствий мы уже видим, когда все объекты жизнедеятельности из многочисленных построенных на берегах домов идут напрямую в Черное, Каспийское море, потому что очистных нет. Качество воды, которую пьет наше население, оставляет желать лучшего. Кроме того, это, конечно, дополнительные платежи граждан. У нас большая часть объектов построена была в советское время, когда не было никаких мыслей, что надо экономить ресурсы. Тем более последние 30 лет система некачественно эксплуатировалась. Сейчас у нас достаточно низкие в сравнении с какими-то европейскими соседями тарифы на тепло, воду, электроэнергию, но в результате мы платим больше, чем наши соседи, потому что переплачиваем за лишние ресурсы, которые нам не нужны. У нас текут трубы, мы топим воздух. У нас отсутствуют учет и контроль. Это оборачивается снижением качества жизни россиян, увеличением их платежей», - добавила Разворотнева.

При этом, по мнению специалистки, власти начинают принимать решения в данной области, поэтому есть надежда на положительные изменения.

«Впервые за много лет появилась определенная надежда на изменения, были приняты решения на федеральном уровне. В частности, президент Владимир Путин заявил, что 150 миллиардов будет выделено на софинансирование, модернизацию объектов коммунальных сетей. Это только прямое соинвестирование, еще нужно добавить дешевые инфраструктурные кредиты для регионов, а также выпуск инфраструктурных облигаций а это долгосрочный, гарантированный, надежный инструмент вложения. Будут привлекаться для этих проектов деньги населения, бизнеса. Впервые появляется надежда, что ситуация будет меняться в лучшую сторону», - отметила член Общественной палаты.

Ранее глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что проблемы с коммунальной инфраструктурой в России накапливались с советских времен, поэтому их решение может занять до 10 лет.

