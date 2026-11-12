Россиянам назвали главные приманки мошенников
Мошенники, пытающиеся получить доступ к учетным записям пользователей популярных мессенджеров, стали чаще использовать схемы с якобы получением различных бонусов. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики компании Positive Technologies.
Они сообщили, что в третьем квартале текущего года были выявлены более 3400 новых фишинговых доменов. Из них 89% были направлены на обман пользователей, которым обещали «топливные талоны или доступ к картам АЗС». Также аферистами использовались имитации различных конкурсов и голосований, предлагались награды с символикой популярных мобильных игр.
Еще 5% фишинговых доменов были направлены на кражу банковских данных или получения денег. В этом случае мошенники создавали поддельные ресурсы служб доставки и финансовых организаций. Что касается распространения вредоносных Android-приложений, то на них пришлось 3% доменов.
«Следует проверять не только оформление страницы, но и то, что она предлагает сделать. Код входа в мессенджер не нужен для голосования, а требование оплатить получение неожиданного выигрыша должно насторожить», — отметил глава направления Threat Intelligence и сервиса PT Fusion в Positive Technologies Денис Кувшинов.
Ранее в прокуратуре Москвы рассказали, что житель столицы отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей, думая что участвует в «секретной операции» по защите финансов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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