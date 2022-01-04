Юрист рассказал об изменениях тарифов ЖКХ в 2022 году

Правительство страны утвердило индексы изменений платы за услуги ЖКХ, больше всего тарифы вырастут в Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, Чечне и Татарстане — более чем на 6%, отмечает Ura.ru.

Как напомнил Соловьев, максимальные тарифы определяются отдельно для каждого региона, и в течение последних девяти лет ежегодно пересчитываются, пишет Газета.ру.

«В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса», — заключил специалист.

Для оптимизации трат на коммунальные услуги эксперт рекомендовал установить счетчики, не расходовать воду и электроэнергию без необходимости и проверить исправность бытовых приборов.

