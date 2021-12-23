Тарифы на электроэнергию для россиян определят региональные власти
Кабмин России решил запустить реформу тарифов на электроэнергию для населения, сообщает «Коммерсант».
Субъекты получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам. Расчет будет вестись по методике, которую еще предстоит разработать. Граждане, не уложившиеся в этот объем, должны будут платить за электричество по более высокому тарифу.
Подобных поправок добивались энергетики, которые жаловались на развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе. Пока подобный механизм работает только в Крыму, где минимум льготного потребления — 150 кВт/ч в месяц. Как говорят в ФАС и в Минэнерго, этот инструмент не приведет к росту тарифов, а его цель — борьба с нецелевым потреблением энергии.
Тем временем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе «Роснефти» инициировала проверку причин роста оптовых цен на электроэнергию в европейской части России, а также на Урале. Расследование началось после обращения главы «Роснефти» Игоря Сечина, который указал ведомству на скачки цен в первой зоне энергорынка (включает в себя европейскую часть России и Урал) в сравнении с 2019 годом.
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