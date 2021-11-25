Коммунальщики попросили у Собянина зарплату в 80 тысяч рублей
Власти Москвы из-за отсутствия денег делают вид, что якобы не нуждаются в мигрантах, заявил НСН представитель жилищного союза Константин Крохин.
Для замены трудовых мигрантов россиянами нужно ощутимо поднимать им зарплаты, но их работодатели не готовы пойти на это. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал сократить число мигрантов среди районных коммунальщиков. Крохин подчеркнул, что инициатива Собянина «фиксирует нынешнее положение дел».
«Не то, что мы отказываемся от мигрантов. Если бы их было побольше, и границы бы были открыты, то их труд так же использовался в дальнейшем. Но сейчас власти пытаются отыграть ситуацию, что якобы «нам и не надо». Дело в том, что для обеспечения притока мигрантов, который хотели организовать буквально месяц-полтора назад, нет возможности создать им нормальные человеческие условия. Спрос на труд мигрантов, в том числе, привел к повышению требований работников к условиям труда. Это касается расходов и на медицинское обслуживание, и на санитарные, социальные вопросы. А заказчики их труда не готовы к этому», - рассказал Крохин.
Крохин отметил, что ситуации на некоторых направлениях не решаются из-за денежных вопросов.
«Минстрой докладывал буквально полтора-два месяца назад, что необходимо пустить специальные поезда для мигрантов. Ездили договариваться в независимые государства Средней Азии, но, судя по всему, не договорились. Видимо те условия, которые выставили доноры-регионы СНГ, оказались невыполнимы при нынешних ценах и разыгранных на реализацию этих проектов контрактах. Напомню, по капитальному ремонту Минстрой рекомендовало пересмотреть контракт. То есть все упирается в деньги. То же самое и в ЖКХ. Тарифы уже утверждены, и для того, чтобы внести туда дополнительные расходы на уборку улицы, нужно пересматривать тарифы. Это не популярно», - заметил председатель Союза.
При этом он дал несколько советов по замене мигрантов в коммунальных службах россиянами.
«Я полагаю, что ставка должна быть где-то в районе 80 тысяч рублей. И это должно быть системно. То есть это должно продолжаться хотя бы на протяжении сезона. В основном в коммунальные службы приходят жители регионов. Там с работой трудно, поэтому они приезжают. Они работают вахтовым методом, посменно. Но практика показывает, что в последние годы у них резко подорожали расходы на транспорт и питание. То есть нужно организовывать им горячее питание. Выросли издержки. Поэтому нужно просто повысить зарплату. И если будет уровень заработной платы от 60 до 80 тысяч, то можно организовывать набор, обеспечивать людям проживание, чтобы они жили в человеческих условиях, тогда они будут приезжать», - подчеркнул Крохин.
По его словам, заменить труд таких рабочих возможно и техникой, но на это уйдут большие затраты.
«Заменить их механизированным трудом теоретически возможно, но нужно закупать огромный парк, например, лизинговый, в собственность управляющих компаний. Стоимость техники такова, что сезонные расходы на труд все равно дешевле. Она очень дорогая. Это кажется, что она может заменить несколько человек, но окупаться она будет лет десять. И не всякая управляющая компания может планировать свою деятельность на десять лет вперед. То есть у нас законодательство таково, что любую компанию могут выкинуть в течение года-двух с любого дома. И, конечно, никто не будет вкладываться в технику», - заявил Крохин.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с "Радиоточкой НСН" назвала «утопией» идею Собянина о сокращении мигрантов на стройках.
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