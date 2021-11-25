Коммунальщики попросили у Собянина зарплату в 80 тысяч рублей

Крохин отметил, что ситуации на некоторых направлениях не решаются из-за денежных вопросов.

«Минстрой докладывал буквально полтора-два месяца назад, что необходимо пустить специальные поезда для мигрантов. Ездили договариваться в независимые государства Средней Азии, но, судя по всему, не договорились. Видимо те условия, которые выставили доноры-регионы СНГ, оказались невыполнимы при нынешних ценах и разыгранных на реализацию этих проектов контрактах. Напомню, по капитальному ремонту Минстрой рекомендовало пересмотреть контракт. То есть все упирается в деньги. То же самое и в ЖКХ. Тарифы уже утверждены, и для того, чтобы внести туда дополнительные расходы на уборку улицы, нужно пересматривать тарифы. Это не популярно», - заметил председатель Союза.

При этом он дал несколько советов по замене мигрантов в коммунальных службах россиянами.

«Я полагаю, что ставка должна быть где-то в районе 80 тысяч рублей. И это должно быть системно. То есть это должно продолжаться хотя бы на протяжении сезона. В основном в коммунальные службы приходят жители регионов. Там с работой трудно, поэтому они приезжают. Они работают вахтовым методом, посменно. Но практика показывает, что в последние годы у них резко подорожали расходы на транспорт и питание. То есть нужно организовывать им горячее питание. Выросли издержки. Поэтому нужно просто повысить зарплату. И если будет уровень заработной платы от 60 до 80 тысяч, то можно организовывать набор, обеспечивать людям проживание, чтобы они жили в человеческих условиях, тогда они будут приезжать», - подчеркнул Крохин.