Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

Как пишет RT, встреча, прошедшая в Кремле, длилась более двух часов. Она была посвящена теме украинского урегулирования. В частности, стороны обсудили итоги прошедших в Абу-Даби трёхсторонних переговоров РФ, США и Украины.

После переговоров Уиткофф и Кушнер отправились в аэропорт «Внуково», куда их проводил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Путин попросил американских эмиссаров передать благодарность главе Белого дома Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

