Ничего личного, только бизнес: Почему скандал с изменой стоил карьеры главе Nvidia
Из-за скандала с любовницами главы Nvidia Дженсена Хуанга обрушились акции компании, и поэтому он вынужден был уйти, заявил НСН Алексей Захаров.
Ввиду публичности Nvidia скандал, связанный с личной жизнью главы этой компании, привел к проблемам в бизнесе и, как следствие, уходу Дженсена Хуанга с должности, а вот в России личная жизнь руководителя редко влияет на деятельность организации, поэтому подобных случаев практически не встречается, объяснил НСН HR-специалист Алексей Захаров.
Президент и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне вскрывшейся информации о его внебрачных связях, говорится в заявлении компании. Ранее издание New York Times раскрыло его тайные отношения с предпринимательницей Элис Хуанг, которую называют источником информации для китайских правительственных структур. Кроме того, у главы техногиганта нашли и вторую любовницу, сотрудницу его компании. Скандал спровоцировал расследование совета директоров, коллективный иск акционеров и падение акций.
Именно проблемы в бизнесе, а не моральный облик Хуанга стали причиной его увольнения, считает Захаров.
«Все-таки Nvidia — это публичная компания, и в этом случае репутация руководителя может влиять на стоимость акций. Совет директоров поставил вопрос о смене руководителя компании, потому что после появления новостей об этом стоимость акций компании начала падать. Если бы она начала расти, это другое дело. Поэтому посочувствуем товарищу. А у нас традиционно не принято выносить такие вещи на публику, хотя среди наших крупных бизнесменов или государственных чиновников тоже иногда появляется информация о разводах, дележе имущества. Если это как-то бурно влияет на компанию, акционером которой является бизнесмен, он просто отходит в сторону и начинает руководить "из тени". Но у нас количество публичных компаний очень небольшое относительно американского рынка», — сказал он.
В прошлом году похожая история произошла с гендиректором американской IT-компании Astronomer Энди Байроном. Его отношения с коллегой вскрылись, когда они попали в объектив «камеры поцелуев» на концерте группы Coldplay. Скандал стоил работы не только Байрону, но и Кристин Кэбот, с которой его «застукали».
Однако в России в целом не принято смешивать деловую репутацию и личную, считает Захаров. Он подчеркнул, что сопряженные со внебрачными связями скандалы, согласно Трудовому кодексу РФ, не являются основанием для увольнения.
«Трудовой кодекс у нас не вмешивается в истории, связанные с личной жизнью. Мы между собой можем осуждать действия какого-то человека, но у нас действует принцип "не суди, да не судим будешь", поэтому именно с российской биржей я не помню таких прецедентов, чтобы громкие скандалы с личной жизнью влияла на стоимость компании и фиксировалось падение стоимости акций, потому что кто-то изменил жене. Самый громкий последний семейный скандал у нас был с владельцами Wildberries, но именно это не повлияло на стоимость акций», — отметил Захаров.
Несмотря на это, публичные объятия с коллегами по работе в России могут считаться нарушением корпоративной этики, считает семейный психолог Наталья Панфилова. В беседе с НСН она отметила, что что последствия флирта на работе могут стать «неуправляемыми».
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