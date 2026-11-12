В прошлом году похожая история произошла с гендиректором американской IT-компании Astronomer Энди Байроном. Его отношения с коллегой вскрылись, когда они попали в объектив «камеры поцелуев» на концерте группы Coldplay. Скандал стоил работы не только Байрону, но и Кристин Кэбот, с которой его «застукали».

Однако в России в целом не принято смешивать деловую репутацию и личную, считает Захаров. Он подчеркнул, что сопряженные со внебрачными связями скандалы, согласно Трудовому кодексу РФ, не являются основанием для увольнения.

«Трудовой кодекс у нас не вмешивается в истории, связанные с личной жизнью. Мы между собой можем осуждать действия какого-то человека, но у нас действует принцип "не суди, да не судим будешь", поэтому именно с российской биржей я не помню таких прецедентов, чтобы громкие скандалы с личной жизнью влияла на стоимость компании и фиксировалось падение стоимости акций, потому что кто-то изменил жене. Самый громкий последний семейный скандал у нас был с владельцами Wildberries, но именно это не повлияло на стоимость акций», — отметил Захаров.

Несмотря на это, публичные объятия с коллегами по работе в России могут считаться нарушением корпоративной этики, считает семейный психолог Наталья Панфилова. В беседе с НСН она отметила, что что последствия флирта на работе могут стать «неуправляемыми».

