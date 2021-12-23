Четче и дешевле? Как постановление кабмина скажется на платежках за электричество
Постановление правительства должно помочь регионам определить реальный объем потребления электроэнергии, что позволит сохранить, а не поднять тарифы ЖКХ, заверили в Госдуме.
Сфера энергетики нуждается в регуляции, выразил уверенность в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Так он прокомментировал постановление правительства, согласно которому российские регионы получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам. При этом за потребление сверх тарифа, вероятно, придется доплачивать. ФАС и Минэнерго заявили, что целью документа является борьба с нецелевым потреблением энергии, таким как майнинг криптовалюты.
«Методика еще не разработана, но, безусловно, это сделали для того, чтобы у нас появилась возможность не повышать цену на электричество. Смысл реформы именно в этом. Понятно, что регионы и так влияли на ценообразование в субъекте, но сейчас задача сделать так, чтобы определить, сколько мы потребляем, и узнать, если ли возможность не поднимать цены для конечного пользователя. Когда мы узнаем, сколько объемов электричества в регионах зарезервировано, от этого можно будет считать [методику]. Это крайне важная система для привлечения инвесторов в регионы. Регулированием в этой сфере можно многого добиться для жителей», - отметил депутат.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Пахомов также положительно оценил предложенную меру, однако призвал развивать адресную поддержку малоимущим в сфере ЖКХ.
«Если мы хотим двигаться в сторону фиксации тарифов, их неповышения или снижения, мы должны обеспечить четкий контроль за потреблением. Всё, что направлено на контроль за потреблением, это хорошо. Мы боремся с различного рода попытками повысить тариф, даже если речь идет о каких-то инвестиционных составляющих, потому что, конечно, за счет потребителя возможно что-то строить и развивать, но здесь все же речь должна идти о бизнесе, а не о гражданах. То есть, первое: чем четче мы наладим контроль за объемами потребления, и платить будем ровно за столько, сколько проработала условная лампочка, тем дешевле в целом нам это будет обходиться, тем меньше будет вопросов по общему имуществу. Второе: мы должны развивать адресную поддержку, ее должны получать те, кому это действительно необходимо. Такие шаги делаются, но все равно там есть куда стремиться. Чем адреснее будет поддержка, тем она будет существеннее», - отметил депутат.
По словам Пахомова, менять тариф в сторону понижения или повышения нельзя без оснований, это сложный процесс.
«Регионы, я думаю, вместе с возможностью определять норму получают определенную ответственность за необходимость экономить, в том числе и за сокращение ненужного потребления. Если ты за что-то отвечаешь, с тебя за это и спросят. Не стоит считать губернаторов врагами жителям, и не хочется, чтобы губернаторы остались один на один с проблемами различных сетевых организаций. Повышение тарифа тоже жестко регламентировано, ни у кого нет права повышать тариф так, как ему хочется. Если взять теплоснабжение, то тариф делится на две части: норматив и то, что сверх него. Если в регионе нормальный норматив потребления, то всем выгодно ставить счетчики. Если занижают этот норматив в угоду каким-то интересам, тогда жителям невыгодно ставить счетчики. Но это не относится к электроэнергетике, это скорее политика», - заключил глава комитета.
Ранее правительство Москвы утвердило тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2022 года. Общее подорожание «коммуналки» не превысит прогнозов Центробанка по уровню инфляции в диапазоне 7,4-7,9% и составит примерно 4%.
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