Четче и дешевле? Как постановление кабмина скажется на платежках за электричество

«Методика еще не разработана, но, безусловно, это сделали для того, чтобы у нас появилась возможность не повышать цену на электричество. Смысл реформы именно в этом. Понятно, что регионы и так влияли на ценообразование в субъекте, но сейчас задача сделать так, чтобы определить, сколько мы потребляем, и узнать, если ли возможность не поднимать цены для конечного пользователя. Когда мы узнаем, сколько объемов электричества в регионах зарезервировано, от этого можно будет считать [методику]. Это крайне важная система для привлечения инвесторов в регионы. Регулированием в этой сфере можно многого добиться для жителей», - отметил депутат.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Пахомов также положительно оценил предложенную меру, однако призвал развивать адресную поддержку малоимущим в сфере ЖКХ.



«Если мы хотим двигаться в сторону фиксации тарифов, их неповышения или снижения, мы должны обеспечить четкий контроль за потреблением. Всё, что направлено на контроль за потреблением, это хорошо. Мы боремся с различного рода попытками повысить тариф, даже если речь идет о каких-то инвестиционных составляющих, потому что, конечно, за счет потребителя возможно что-то строить и развивать, но здесь все же речь должна идти о бизнесе, а не о гражданах. То есть, первое: чем четче мы наладим контроль за объемами потребления, и платить будем ровно за столько, сколько проработала условная лампочка, тем дешевле в целом нам это будет обходиться, тем меньше будет вопросов по общему имуществу. Второе: мы должны развивать адресную поддержку, ее должны получать те, кому это действительно необходимо. Такие шаги делаются, но все равно там есть куда стремиться. Чем адреснее будет поддержка, тем она будет существеннее», - отметил депутат.

По словам Пахомова, менять тариф в сторону понижения или повышения нельзя без оснований, это сложный процесс.