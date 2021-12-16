«Бутафория вокруг миллиардов»: Коммунальщики не захотели подчиняться искусственному интеллекту

Представитель коммунальщиков Москвы Константин Крохин считает, что искусственный интеллект уже пробрался в головы чиновников, отвечающих за ЖКХ. 


Вместо искусственного интеллекта для решения проблем ЖКХ чиновники используют фотошоп, чтобы скрыть ямы на дорогах и кучи мусора. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Ранее стало известно, что компания «Ростелеком» разработала систему CitySoft. Теперь искусственный интеллект возьмет под контроль работу коммунальных служб в России, выявляя нарушения в автоматическом режиме. Он сможет определять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, проблемы с уличным освещением и ряд других недочетов в состоянии городской инфраструктуры. Крохин не одобрил это предложение.

«Судя по всему, искусственный интеллект уже пробрался в головы наших чиновников, отвечающих за развитие ЖКХ. И им кажется, что вместо нормальной обычной работы, которой должны заниматься люди, все решит автоматизация, механизация и цифровизация. Конечно, оперативная передача информации – очень важный инструмент при принятии решений. Но их принятие в таких сложных отраслях в плане запущенности, как ЖКХ, ничего не решит», - отметил он.

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Крохин напомнил об опыте введения портала, на который можно было выкладывать фотографии нарушений, которые необходимо было устранить в течение восьми дней.

«Первое, что массово освоили чиновники – фотошоп. Поэтому я не связываю наши будущие успехи в сфере ЖКХ именно с цифровыми технологиями. Это не космос и не авиация, а более простая отрасль. Туда надо набирать толковых, добросовестных, нормальных людей, а не прожектеров и воров. У нас там сейчас две крайности. Мотивация к тому, чтобы создавать флер того, что цифровизация решит все проблемы – это освоение бюджета», - подчеркнул коммунальщик.

Он напомнил о дорогостоящей системе ГИС ЖКХ, дублирующей региональные системы, которой, по его словам, никто не пользуется, потому что там есть обширный функционал, «который ни потребителям, ни органам власти не нужен».

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«Сейчас нам предлагают создать еще одну ГИС ЖКХ в сфере контроля сдачи в аренду недвижимости. То есть государственные деньги будут еще освоены. Это все бутафория вокруг миллиардных контрактов на создание ненужных электронных систем. Современная Россия – это пример того, когда даже при наличие больших денег, а в системе ЖКХ крутится около четырех триллионов рублей в год, не получается добиться эффективности. Потому что это махровый монополизм. Теперь он насаждается еще и в управление домами. Они крутят миллиардами. Но, если у кого вместо головы «клозет», то…» - заключил председатель Союза жилищных организаций Москвы.

Ранее Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти Москвы из-за отсутствия денег делают вид, что якобы не нуждаются в мигрантах.

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ФОТО: РИА Новости//Вадим Жернов
ТЕГИ:МоскваЦифровизацияИскусственный ИнтеллектКоммунальные УслугиЖКХ
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