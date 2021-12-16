«Бутафория вокруг миллиардов»: Коммунальщики не захотели подчиняться искусственному интеллекту

Вместо искусственного интеллекта для решения проблем ЖКХ чиновники используют фотошоп, чтобы скрыть ямы на дорогах и кучи мусора. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Ранее стало известно, что компания «Ростелеком» разработала систему CitySoft. Теперь искусственный интеллект возьмет под контроль работу коммунальных служб в России, выявляя нарушения в автоматическом режиме. Он сможет определять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, проблемы с уличным освещением и ряд других недочетов в состоянии городской инфраструктуры. Крохин не одобрил это предложение.

«Судя по всему, искусственный интеллект уже пробрался в головы наших чиновников, отвечающих за развитие ЖКХ. И им кажется, что вместо нормальной обычной работы, которой должны заниматься люди, все решит автоматизация, механизация и цифровизация. Конечно, оперативная передача информации – очень важный инструмент при принятии решений. Но их принятие в таких сложных отраслях в плане запущенности, как ЖКХ, ничего не решит», - отметил он.