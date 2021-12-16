«Бутафория вокруг миллиардов»: Коммунальщики не захотели подчиняться искусственному интеллекту
Представитель коммунальщиков Москвы Константин Крохин считает, что искусственный интеллект уже пробрался в головы чиновников, отвечающих за ЖКХ.
Вместо искусственного интеллекта для решения проблем ЖКХ чиновники используют фотошоп, чтобы скрыть ямы на дорогах и кучи мусора. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
Ранее стало известно, что компания «Ростелеком» разработала систему CitySoft. Теперь искусственный интеллект возьмет под контроль работу коммунальных служб в России, выявляя нарушения в автоматическом режиме. Он сможет определять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, проблемы с уличным освещением и ряд других недочетов в состоянии городской инфраструктуры. Крохин не одобрил это предложение.
«Судя по всему, искусственный интеллект уже пробрался в головы наших чиновников, отвечающих за развитие ЖКХ. И им кажется, что вместо нормальной обычной работы, которой должны заниматься люди, все решит автоматизация, механизация и цифровизация. Конечно, оперативная передача информации – очень важный инструмент при принятии решений. Но их принятие в таких сложных отраслях в плане запущенности, как ЖКХ, ничего не решит», - отметил он.
Крохин напомнил об опыте введения портала, на который можно было выкладывать фотографии нарушений, которые необходимо было устранить в течение восьми дней.
«Первое, что массово освоили чиновники – фотошоп. Поэтому я не связываю наши будущие успехи в сфере ЖКХ именно с цифровыми технологиями. Это не космос и не авиация, а более простая отрасль. Туда надо набирать толковых, добросовестных, нормальных людей, а не прожектеров и воров. У нас там сейчас две крайности. Мотивация к тому, чтобы создавать флер того, что цифровизация решит все проблемы – это освоение бюджета», - подчеркнул коммунальщик.
Он напомнил о дорогостоящей системе ГИС ЖКХ, дублирующей региональные системы, которой, по его словам, никто не пользуется, потому что там есть обширный функционал, «который ни потребителям, ни органам власти не нужен».
«Сейчас нам предлагают создать еще одну ГИС ЖКХ в сфере контроля сдачи в аренду недвижимости. То есть государственные деньги будут еще освоены. Это все бутафория вокруг миллиардных контрактов на создание ненужных электронных систем. Современная Россия – это пример того, когда даже при наличие больших денег, а в системе ЖКХ крутится около четырех триллионов рублей в год, не получается добиться эффективности. Потому что это махровый монополизм. Теперь он насаждается еще и в управление домами. Они крутят миллиардами. Но, если у кого вместо головы «клозет», то…» - заключил председатель Союза жилищных организаций Москвы.
Ранее Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти Москвы из-за отсутствия денег делают вид, что якобы не нуждаются в мигрантах.
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