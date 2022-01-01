Больше никакого «майнинга»: Как россиянам посчитают «коммуналку» в 2022 году
Юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов рассказал НСН, какие изменения в законодательстве РФ в сфере ЖКХ отразятся на кошельке граждан в новом году.
Тарифы на ЖКХ вырастут на 2,9-6,5 процента
В первом полугодии 2022 года плату за коммунальные услуги индексировать не будут. Во втором полугодии индексация составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год».
Предельные индексы тарифов на ЖКХ установят сразу на несколько лет
Регионы смогут устанавливать предельные индексы изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на несколько лет вперед вместо их ежегодного согласования. Предполагается, что это позволит потребителям знать и прогнозировать, как будут меняться коммунальные тарифы сразу на несколько лет вперед.
Компенсацию на оплату «коммуналки» не дадут гражданам с долгами
С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в жилищное законодательство (ч. 5 ст. 159 ЖК РФ) о порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Согласно им компенсации расходов на эти цели не будут предоставляться гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.
Тарифы на капремонт увеличатся
C 1 января 2022 года в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования могут существенно увеличиться расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, допускающего внесение такого изменения в договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. По словам Алексея Попова, это не должно прямо отражаться на тарифе для владельцев квартир, так как изменение цены капремонта должно укладываться в объемы предусмотренного финансирования. Однако в перспективе это, очевидно, вызовет рост тарифов.
Регионы учтут в тарифах объемы потребления
Правительство утвердило новый порядок расчета цен на электроэнергию: регионы смогут вводить дифференциацию тарифов для населения в зависимости от объемов потребления. Предполагается, что региональные власти смогут самостоятельно устанавливать максимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Новый порядок определения тарифов на электроэнергию предоставляет регионам право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами при нецелевом потреблении энергии, в частности, в целях майнинга.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+19 751 / сут.
Умерли
310 тыс.+847 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+33 144 / сут.
- Украина закрыла свои порты для российских судов
- В России увеличились страховые пенсии и МРОТ
- «Позитива, счастья и любви!» Музыканты поздравили россиян с Новым годом
- В РФ число детей-сирот сократилось на 6% в текущем году
- На МКС обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием
- В Петербурге полную вакцинацию прошла половина населения города
- Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово
- Мясников призвал менять отношение к коронавирусу
- Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
- Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru