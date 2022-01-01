Больше никакого «майнинга»: Как россиянам посчитают «коммуналку» в 2022 году

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C 1 января 2022 года в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования могут существенно увеличиться расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, допускающего внесение такого изменения в договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. По словам Алексея Попова, это не должно прямо отражаться на тарифе для владельцев квартир, так как изменение цены капремонта должно укладываться в объемы предусмотренного финансирования. Однако в перспективе это, очевидно, вызовет рост тарифов.

