11 этажей залиты кипятком. Прокуратура начала проверку

«Прокуратура организовала проверку в связи с прорывом трубы в одном из подъездов многоквартирного дома в городском округе Люберцы. Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре», - сказано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры установят причины произошедшего, проверят исполнение федерального законодательства, в том числе в сфере ЖКХ. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.