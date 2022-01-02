11 этажей залиты кипятком. Прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку обстоятельств, в результате которых горячей водой оказались затоплены 11 этажей в подмосковных Люберцах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Прокуратура организовала проверку в связи с прорывом трубы в одном из подъездов многоквартирного дома в городском округе Люберцы. Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре», - сказано в сообщении.
Сотрудники прокуратуры установят причины произошедшего, проверят исполнение федерального законодательства, в том числе в сфере ЖКХ. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+18 233 / сут.
Умерли
311 тыс.+811 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+26 976 / сут.
- Мошенник под видом спикера чеченского парламента вымогает деньги в Сети
- 11 этажей залиты кипятком. Прокуратура начала проверку
- Аэропорт в Перми прекратил работу из-за непогоды
- В Москве мигранты устроили массовую драку в новогоднюю ночь
- В МЧС опровергли принадлежность прогноза об опасном астероиде ведомству
- Смертельный рейс. СК расследует ДТП с автобусом под Рязанью
- В МИД считают, что ВОЗ успокаивает Россию надеждами на признание «Спутника V» ВОЗ
- В России за прошедшие сутки выявили 18 233 новых случая коронавируса
- Профессор назвала два способа увеличить пенсию
- Во ВНИИ ГОЧС предупредили об огромном астероиде, угрожающем Земле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru