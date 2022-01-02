11 этажей залиты кипятком. Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку обстоятельств, в результате которых горячей водой оказались затоплены 11 этажей в подмосковных Люберцах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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«Прокуратура организовала проверку в связи с прорывом трубы в одном из подъездов многоквартирного дома в городском округе Люберцы. Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре», - сказано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры установят причины произошедшего, проверят исполнение федерального законодательства, в том числе в сфере ЖКХ. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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ФОТО: Скриншот видеозаписи СКР
ТЕГИ:ПрокуратураЛюберцыЖКХКоммунальные УслугиАвария
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