Президент и гендиректор Nvidia Хуанг уволился из компании
Президент и генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг покинул обе должности. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе компании отметили, что Хуанг подал в отставку «с немедленным вступлением в силу».
Временным гендиректором Nvidia стала исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс. также впервые в истории компании был назначен председатель совета директоров. Им стал Харви Джонс.
После объявления об отставке Хуанга акции Nvidia подешевели на 10%.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Хуанга нашли вторую любовницу - вице-президента по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. Первую - Алису Хуанг - американская разведка подозревает в связях с Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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