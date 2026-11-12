Президент и гендиректор Nvidia Хуанг уволился из компании

Президент и генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг покинул обе должности. Об этом сообщает RT.

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В пресс-службе компании отметили, что Хуанг подал в отставку «с немедленным вступлением в силу».

Временным гендиректором Nvidia стала исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс. также впервые в истории компании был назначен председатель совета директоров. Им стал Харви Джонс.

После объявления об отставке Хуанга акции Nvidia подешевели на 10%.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Хуанга нашли вторую любовницу - вице-президента по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. Первую - Алису Хуанг - американская разведка подозревает в связях с Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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