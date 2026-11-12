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Заслуженный артист России, рок-музыкант и телеведущий Евгений Маргулис в интервью НСН рассказал о новых альбомах, спектакле с его участием и предпочтениях в кино и театре.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Новый уикенд будет богат на интересные рок-концерты. Светлана Сурганова, отмечающая 14 ноября День рождения, даст в двух столицах два больших концерта. В Москве также выступят «Ленинград» и «Бонд с кнопкой», Вячеслав Бутусов отправится в Магнитогорск и Челябинск, а «Комната культуры» - в Архангельск и Мурманск.

Ну а Евгений Маргулис выступит в двух столицах в начале декабря. Он рассказал о двух новых альбомах.

«Я записал два альбома, один из них - с джазовым оркестром Сергея Долженкова. Мы перепели какие-то мои старенькие песни и часть песен, которые не играли давно, в серьезных джазовых обработках, а также сделали еще один бонус-трек. У меня друзья купили на аукционе текст Майка Науменко 1975 года с его пометками, аккордами и прочим. Так как это не было записано и нигде не звучало, я по этой «сетке» придумал мелодику, мы сделали аранжировку и записали вот такую песенку. А второй альбом - это уже мои новые авторские песни. Часть из них я играю на концертах, а часть была написана для этого альбома. Я планирую все это выпустить в марте. Джазовый альбом, наверное, будет называться «Солидол»: Soul — это как душа, а Dol — это как Долженков, я пока еще в раздумьях. А своему альбому я название еще не придумал, но сам нарисовал обложку. Там нарисована собака, которая смотрит в окно», - заинтриговал музыкант.

Маргулис также рассказал, как относится к творчеству молодых рок-групп, которые выступают на его «Квартирнике».

«Я приглашаю только тех, кто мне нравится. У нас нет такого: вот, есть такая-то группа, ее надо обязательно снять и у тебя будут какие-то награды, преференции и прочее. В первую очередь, это должно понравиться мне и моему музыкальному редактору Александру Юрасову, потому что я не могу полностью отслушать все то, что присылается, там по 600–700 команд. У нас в их возрасте было меньше информации, по сравнению с молодежью мы проигрываем в этом. Они более осведомленные и мне интересно с ними общаться. С участниками команд, которые к нам приходят, мне еще интересно поговорить, понять, кто это и что это, что слушали, воспитывались ли на нашей музыке? Мне интересны собеседники. Музыка музыкой, пишут хорошие песни, это нормально, но хочется посмотреть, что за этим: идиот или нет? 99% нет», - констатировал он.

