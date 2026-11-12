«Я нарисовал собаку»: Евгений Маргулис рассказал о новых альбомах, кино и театре
Евгений Маргулис в эфире НСН объяснил, как попал в Театр Образцова, похвалил новый спектакль Константина Богомолова и раскрыл, что стало с купленным на аукционе текстом Майка Науменко.
Музыка: Собака и секретный Майк
Заслуженный артист России, рок-музыкант и телеведущий Евгений Маргулис в интервью НСН рассказал о новых альбомах, спектакле с его участием и предпочтениях в кино и театре.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Новый уикенд будет богат на интересные рок-концерты. Светлана Сурганова, отмечающая 14 ноября День рождения, даст в двух столицах два больших концерта. В Москве также выступят «Ленинград» и «Бонд с кнопкой», Вячеслав Бутусов отправится в Магнитогорск и Челябинск, а «Комната культуры» - в Архангельск и Мурманск.
Ну а Евгений Маргулис выступит в двух столицах в начале декабря. Он рассказал о двух новых альбомах.
«Я записал два альбома, один из них - с джазовым оркестром Сергея Долженкова. Мы перепели какие-то мои старенькие песни и часть песен, которые не играли давно, в серьезных джазовых обработках, а также сделали еще один бонус-трек. У меня друзья купили на аукционе текст Майка Науменко 1975 года с его пометками, аккордами и прочим. Так как это не было записано и нигде не звучало, я по этой «сетке» придумал мелодику, мы сделали аранжировку и записали вот такую песенку. А второй альбом - это уже мои новые авторские песни. Часть из них я играю на концертах, а часть была написана для этого альбома. Я планирую все это выпустить в марте. Джазовый альбом, наверное, будет называться «Солидол»: Soul — это как душа, а Dol — это как Долженков, я пока еще в раздумьях. А своему альбому я название еще не придумал, но сам нарисовал обложку. Там нарисована собака, которая смотрит в окно», - заинтриговал музыкант.
Маргулис также рассказал, как относится к творчеству молодых рок-групп, которые выступают на его «Квартирнике».
«Я приглашаю только тех, кто мне нравится. У нас нет такого: вот, есть такая-то группа, ее надо обязательно снять и у тебя будут какие-то награды, преференции и прочее. В первую очередь, это должно понравиться мне и моему музыкальному редактору Александру Юрасову, потому что я не могу полностью отслушать все то, что присылается, там по 600–700 команд. У нас в их возрасте было меньше информации, по сравнению с молодежью мы проигрываем в этом. Они более осведомленные и мне интересно с ними общаться. С участниками команд, которые к нам приходят, мне еще интересно поговорить, понять, кто это и что это, что слушали, воспитывались ли на нашей музыке? Мне интересны собеседники. Музыка музыкой, пишут хорошие песни, это нормально, но хочется посмотреть, что за этим: идиот или нет? 99% нет», - констатировал он.
Театр: Куклы, «Алиса» и Богомолов
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Двадцать дней без войны» в МХТ имени Чехова, «Огниво» в «Современнике» и мюзикл Сергея Жукова «Плакса».
Театралы Петербурга увидят спектакли «Вертинский» с Александром Домогаровым и «Наедине» с Викторией Исаковой.
Евгений Маргулис рассказал о спектакле Театра кукол Образцова «Алисы в Стране чудес», в котором он играет музыканта, попавшего в Страну чудес.
«Мы планировали сделать в Театре кукол квартирник, посвященный юбилею Высоцкого, потому что, во-первых, «Алиса в Стране чудес» (Высоцкий написал стихи и песни для одноименной советской радиопостановки – прим. НСН), а во-вторых, один из последних концертов Высоцкий играл в Театре кукол. Пришли туда, посмотрели, подумали и что-то у нас не задалось. В результате мы сняли у себя, в нашей локации, но на всякий случай договорились что-нибудь придумать. И что-то придумали. Случился сентябрь, открытие сезона Театра кукол, дернули меня - оказалось, что они придумали спектакль и хотят, чтобы я там участвовал главным героем. Я был в изумлении, но согласился. Ну и в апреле позапрошлого года его выпустили. Очень прикольный спектакль, очень необычный и красочный. И главное идет недолго, что мне больше всего нравится. Народу нравится, приходят от мала до велика, но дети не врубаются, а с 12–13 лет, конечно, идет полное понимание, тем более, что Льюис Кэрролл - это весьма сложное произведение для маленьких детей», - отметил музыкант.
Он также рассказал о других интересных спектаклях Театра Образцова.
«Там масса хороших спектаклей, и этот не тот театр, который был у меня в детстве, когда мы ходили с отцом на спектакли. Там есть и взрослые отличные спектакли. Например, «Я - Сергей Образцов» - Сергея Образцов играет Женя Цыганов (на фото) вместе с куклами. Есть спектакль с Ефимом Шифриным. Я частенько туда хожу не как актер театра, а как обычный зритель, мне очень нравится. Летом у них идет во дворе театра совершенно восхитительный спектакль «Кто убил Фриду Кало». Это топовый театр, с великолепным режиссером Борей Константиновым, с Катей Образцовой, там все по-взрослому!» - восхитился музыкант.
Маргулис также рекомендовал спектакль «Событие» Константина Богомолова.
«Очень понравился спектакль «Событие», я получил удовольствие, несмотря на то, что он в трех актах. Все это происходит быстро, стремительно, великолепные актеры, а бывает, что в театрах хочется спать. Я видел много спектаклей Богомолова, в принципе, мне он нравится, он необычный, есть интересные решения. Я не активный театрал и люблю не длинные спектакли, но к Костиному последнему спектаклю это не относится, потому что он великолепен», - подчеркнул собеседник НСН.
Кино: «Лиля», «Мастер» и Борисов
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер мистический триллер «Лес» и черно-белый фильм «Лиля», в котором Владимира Маяковского играет Андрей Максимов, а Осипа Брика – Евгений Стычкин.
Евгений Маргулис рассказал об отношении к современным экранизациям классики, громким новинкам и хайпу вокруг Юры Борисова (на фото), а также назвал понравившиеся ему сериалы.
«Когда я смотрел фильм «Мастера Маргарита», я адаптировался, ушел от знания книги, которую ты знаешь практически наизусть, и смотрел как человек, который ни разу не читал роман. Мне понравилось, хотя противоречивых отзывов было навалом. Есть же люди, которые любят, чтобы каждая деталь была как в книге, а здесь этого нет, это – по мотивам. И «по мотивам» мне неожиданно зашло. Не скажу, что я бы его посмотрел второй раз, но первый раз посмотрел с удовольствием. Что касается новых экранизаций Стругацких, «Трудно быть богом» я посмотрел первую серию, но что-то меня не зацепило. Сериал «Полдень» посмотрел - в принципе, ничего, снят хорошо, режиссер хороший, но как-то не мое это. С Юрой Борисовым я смотрел «Анору», ну актер и актер, и ладно, абсолютно спокойно отношусь к его творчеству. «Одиссею» Нолана не смотрел, он у меня в заметках стоит, но все как-то руки не доходят. «Майкла» смотрел, но мне не понравилось, потому что какая-то «сахарная» история. Из последнего я получил удовольствие, посмотрев сериал «Убить Джеки», очень хороший сериал «Дипломатка» - и диалоги, и сюжет. Из нашего смотрю «Полураспад» сейчас», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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