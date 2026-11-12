Врач рассказала, как мозг работает после бессонной ночи
После бессонной ночи, в первую очередь, нарушаются функции, требующие устойчивого внимания и быстрого реагирования. Об этом «Ленте.ру» рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова.
Она уточнила, что даже одна бессонная ночь приводит к тому, что память хуже удерживает текущие задачи. В этой связи становится труднее фиксировать свежие данные или оперировать цифрами. Также ухудшается гибкость мышления.
Кроме того, из-за нехватки ночного отдыха человек становится более раздражительным, ему сложнее принимать взвешенные решения.
Черкасова добавила, что особенно опасны кратковременные провалы внимания. В эти моменты мозг буквально на несколько секунд переходит в состояние сна. Человек может не заметить подобный микросон, что становится серьёзной проблемой, если это происходит, например, во время управления транспортом.
Ранее невролог Лидия Чижикова заявила, что использование гаджетов на ночь очень отрицательно сказывается на качестве сна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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