Не рвитесь в топ-вузы: Смолин исключил массовые квоты на прием олимпиадников
Такими темпами скоро придется вводить квоты на стобалльников, так как их прирост в 2026 году составит 2000 человек, заявил НСН Олег Смолин.
Представление о том, что олимпиадники вытесняют всех остальных абитуриентов вузов, нереалистично, к тому же стоит вспомнить, что не обязательно поступать в один из 12 ведущих вузов страны, чтобы построить успешную карьеру. Об этом НСН рассказал академик Российской академии образования Олег Смолин.
Вузы предложили ввести квоты на прием олимпиадников. Представители университетов во время круглого стола, организованного комиссией Общественной палаты РФ (ОП) по вопросам науки и образования, пришли к выводу, что ситуация, сложившаяся во время приемной кампании с поступлением олимпиадников, не является общей для всех вузов – она затронула в основном Москву и Санкт-Петербург, пишут «Ведомости». Но важно, чтобы ведущие университеты сняли остроту этой проблемы. Смолин не увидел необходимости в квотах.
«Во-первых, если я правильно понимаю, Минобрнауки предложило увеличить контрольные цифры приема 12 ведущим вузам, в которые обычно рвутся олимпиадники. Возможно, этого будет достаточно, чтобы не вводить квоты. Во-вторых, если вводить квоты, то нужно посчитать, в каком объеме. Потому что представление о том, что олимпиадники у нас вытесняют всех остальных, нереалистично. Я напомню, что количество победителей Всероссийской Олимпиады школьников в этом году увеличилось, по-моему, на 200, а количество стобалльников ЕГЭ на 2000. Поэтому следующим этапом, наверное, будет введение квоты для стобалльников ЕГЭ», — рассказал он.
Также он обратился к родителям и выпускникам школ, отметив, что стоит рассмотреть для себя и другие вузы России.
«Не надо думать, что настоящее образование можно получить только в 12 привилегированных вузов. Я, например, закончил обычный Омский педагогический университет, что не помешало мне стать доктором наук, академиком Российской академии образования и рекордное число раз избираться в парламент напрямую от людей. Поэтому если вам дают хорошее образование, это еще не значит, что вы его получили. И результат образования зависит от обеих сторон. Поэтому, я думаю, что бурные дебаты вокруг этой темы несколько преувеличены», — добавил он.
Ранее Смолин раскрыл НСН, что образовательных кредитов стали выдавать меньше из-за сокращения количества платных мест и ограничения доступа к высшему образованию. При этом такая мера, несмотря на кажущуюся экономию, не поможет достичь экономического прорыва.
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