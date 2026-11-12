Представление о том, что олимпиадники вытесняют всех остальных абитуриентов вузов, нереалистично, к тому же стоит вспомнить, что не обязательно поступать в один из 12 ведущих вузов страны, чтобы построить успешную карьеру. Об этом НСН рассказал академик Российской академии образования Олег Смолин.

Вузы предложили ввести квоты на прием олимпиадников. Представители университетов во время круглого стола, организованного комиссией Общественной палаты РФ (ОП) по вопросам науки и образования, пришли к выводу, что ситуация, сложившаяся во время приемной кампании с поступлением олимпиадников, не является общей для всех вузов – она затронула в основном Москву и Санкт-Петербург, пишут «Ведомости». Но важно, чтобы ведущие университеты сняли остроту этой проблемы. Смолин не увидел необходимости в квотах.

«Во-первых, если я правильно понимаю, Минобрнауки предложило увеличить контрольные цифры приема 12 ведущим вузам, в которые обычно рвутся олимпиадники. Возможно, этого будет достаточно, чтобы не вводить квоты. Во-вторых, если вводить квоты, то нужно посчитать, в каком объеме. Потому что представление о том, что олимпиадники у нас вытесняют всех остальных, нереалистично. Я напомню, что количество победителей Всероссийской Олимпиады школьников в этом году увеличилось, по-моему, на 200, а количество стобалльников ЕГЭ на 2000. Поэтому следующим этапом, наверное, будет введение квоты для стобалльников ЕГЭ», — рассказал он.