Неизвестный открыл стрельбу в центре Вашингтона

Неизвестный открыл стрельбув районе Логан-Серкл в Вашингтоне в нескольких минутах ходьбы от Белого дома. Об этом сообщает RT.

Открывший стрельбу по людям в Кракове умер в больнице

По данным местной полиции, в результате инцидента погибли пять человек.

Как отмечает агентство Associated Press, стрелявший пока не пойман - он забаррикадировался в районе места первоначального происшествия. Большая часть квартала была оцеплена.

Ранее девять человек, включая двух детей, погибли при стрельбе в городе Эри (штат Пенсильвания, США), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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