Неизвестный открыл стрельбу в центре Вашингтона
12 ноября 202618:04
Алексей Филимонов
Неизвестный открыл стрельбув районе Логан-Серкл в Вашингтоне в нескольких минутах ходьбы от Белого дома. Об этом сообщает RT.
По данным местной полиции, в результате инцидента погибли пять человек.
Как отмечает агентство Associated Press, стрелявший пока не пойман - он забаррикадировался в районе места первоначального происшествия. Большая часть квартала была оцеплена.
Ранее девять человек, включая двух детей, погибли при стрельбе в городе Эри (штат Пенсильвания, США), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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