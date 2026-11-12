Неизвестный открыл стрельбу в центре Вашингтона

По данным местной полиции, в результате инцидента погибли пять человек.

Как отмечает агентство Associated Press, стрелявший пока не пойман - он забаррикадировался в районе места первоначального происшествия. Большая часть квартала была оцеплена.

Ранее девять человек, включая двух детей, погибли при стрельбе в городе Эри (штат Пенсильвания, США), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

