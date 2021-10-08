«Тарифы вырастут». Взносы на капремонт сравнили с финансовой пирамидой

По словам Крохина, сама система капитального ремонта нацелена на то, чтобы забирать деньги у населения.

«Сам по себе взнос на капитальный ремонт – это, по сути, налог. Сама система капремонта – это финансовая пирамида. Берутся деньги у одних собственников, особенно у тех, где дома посвежее, и отдаются на распределение подрядчикам в те дома, которые уже старые. Когда придет время для ремонта вашего дома, уже денег никаких не будет и непонятно, как ремонтировать. Эта пирамида рано или поздно иссякнет, денег не хватит, и государство будет говорить о том, что надо повышать тарифы. Это солидарные системы, они все приводят к росту дефицита. То же самое происходит с пенсионным фондом», - заявил специалист.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в пресс-центре НСН заявил, что тарифы на услуги ЖКХ будут расти из-за соответствующего роста расходов на содержание дома.

