«Тарифы вырастут». Взносы на капремонт сравнили с финансовой пирамидой

Государство попытается решить проблемы с нехваткой средств на капремонт за счет самих граждан, считает Константин Крохин.

Тарифы на капремонт для граждан вырастут вслед за повышением стоимости госконтрактов, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее российское правительство разрешило увеличивать стоимость государственных контрактов на капремонт в связи с ростом цен на стройматериалы. Изменение стоимости контрактов не приведет к росту взносов граждан, заявила статс-секретарь Минстроя РФ Светлана Иванова.

«Я думаю, что, скорее всего, взносы увеличатся. Решение федерального центра дает возможность региональным властям принять решение о повышении ставок. Конечно, это бремя, как и раньше, ляжет на плечи граждан. В период пандемии выросли расходы на стройматериалы, причем кардинально, до 100 процентов рост составляет, и в этих условиях не изменять условия контрактов заказчики не могут. Чтобы сэкономить, было бы правильно сократить размеры откатов. В этой сфере очень большие откаты, от 30 до 50 процентов. Именно поэтому подрядчики подняли этот вопрос. Сложно реализовать проекты, имея всего лишь половину средств в условиях роста цен на стройматериалы. Государство пошло им навстречу и разрешило повысить цены контрактов. Но то, что это приведет к повышению тарифов, тут к гадалке не ходи. У нас всё за счет граждан», - отметил он.
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По словам Крохина, сама система капитального ремонта нацелена на то, чтобы забирать деньги у населения.

«Сам по себе взнос на капитальный ремонт – это, по сути, налог. Сама система капремонта – это финансовая пирамида. Берутся деньги у одних собственников, особенно у тех, где дома посвежее, и отдаются на распределение подрядчикам в те дома, которые уже старые. Когда придет время для ремонта вашего дома, уже денег никаких не будет и непонятно, как ремонтировать. Эта пирамида рано или поздно иссякнет, денег не хватит, и государство будет говорить о том, что надо повышать тарифы. Это солидарные системы, они все приводят к росту дефицита. То же самое происходит с пенсионным фондом», - заявил специалист.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в пресс-центре НСН заявил, что тарифы на услуги ЖКХ будут расти из-за соответствующего роста расходов на содержание дома.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КапремонтЦеныТарифы ЖкхНедвижимость
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