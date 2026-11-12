«Хотят штрафовать за флирт»: Кого в России могут уволить за любовные похождения
Зулия Лоикова заявила НСН, что формально человека не могут уволить за роман на стороне, но могут попросить уйти добровольно.
Корпоративные ограничения на служебные романы существуют в некоторых российских компаниях, в редких случаях топ-менеджера могут уволить и за сторонние «похождения», которые влияют на репутацию компании, рассказала НСН HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку, сообщает пресс-служба компании. Как сказано в заявлении, совет директоров компании принял решение, что Хуанг немедленно покидает посты президента, главного исполнительного директора и члена правления Nvidia. В начале ноября бизнесмена заподозрили в романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, его однофамилицей и основательницей сингапурской компании Megaspeed — покупателя чипов Nvidia. Лоикова раскрыла, как к таким ситуациям относятся в России.
«Все зависит от компании, потому что скандалы с топ-менеджерами могут влиять на капитализацию компании. Но в России это все равно выглядит иначе, чем на Западе. В России формально уволить за роман или внебрачную связь нельзя, Трудовой кодекс таких оснований не содержит. В России все решается неформально. Если руководитель считает такие отношения недопустимыми, одному из сотрудников обычно предлагают уйти добровольно, если говорим про отношения внутри корпорации. Я знаю один пример, компанию называть не буду, когда топ-менеджера попросили уйти и не приглашали в другие компании, потому что всему рынку было известно о таких «похождениях». Почему корпорации могут на это реагировать? Потому что человек, по сути, представляет лицо компании, если все знают, что он женат и ходит налево, то это не очень хорошая репутация. Для каких-то собственников и инвесторов это недопустимо», - объяснила она.
По ее словам, такие скандалы случаются редко, но могут стоить любвеобильному сотруднику карьеры.
«Но при этом в контрактах пункты о личной жизни я не видела. Это может быть негласное соглашение, чтобы любовные похождения не уронили капитализацию компании. За такое у нас увольняли, но в международных компаниях. В российских компаниях такой практики в целом нет. Но корпоративные ограничения на служебные романы реально существуют. Я сама работала в банке, где было запрещено иметь какие-то отношения с коллегами. Была история, где топ-менеджер российской компании попал на видео, где он рассказывал о связях с подчинёнными. Его после этого уволили, это стоило ему карьеры. В Брянской областной думе, например, предлагали штрафовать состоявших в браке сотрудников за флирт с коллегами, но это только идеи. Если скандал будет в государственном холдинге, будет сразу увольнение, там планка в этом смысле выше», - заключил она.
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