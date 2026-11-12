«Все зависит от компании, потому что скандалы с топ-менеджерами могут влиять на капитализацию компании. Но в России это все равно выглядит иначе, чем на Западе. В России формально уволить за роман или внебрачную связь нельзя, Трудовой кодекс таких оснований не содержит. В России все решается неформально. Если руководитель считает такие отношения недопустимыми, одному из сотрудников обычно предлагают уйти добровольно, если говорим про отношения внутри корпорации. Я знаю один пример, компанию называть не буду, когда топ-менеджера попросили уйти и не приглашали в другие компании, потому что всему рынку было известно о таких «похождениях». Почему корпорации могут на это реагировать? Потому что человек, по сути, представляет лицо компании, если все знают, что он женат и ходит налево, то это не очень хорошая репутация. Для каких-то собственников и инвесторов это недопустимо», - объяснила она.

По ее словам, такие скандалы случаются редко, но могут стоить любвеобильному сотруднику карьеры.

«Но при этом в контрактах пункты о личной жизни я не видела. Это может быть негласное соглашение, чтобы любовные похождения не уронили капитализацию компании. За такое у нас увольняли, но в международных компаниях. В российских компаниях такой практики в целом нет. Но корпоративные ограничения на служебные романы реально существуют. Я сама работала в банке, где было запрещено иметь какие-то отношения с коллегами. Была история, где топ-менеджер российской компании попал на видео, где он рассказывал о связях с подчинёнными. Его после этого уволили, это стоило ему карьеры. В Брянской областной думе, например, предлагали штрафовать состоявших в браке сотрудников за флирт с коллегами, но это только идеи. Если скандал будет в государственном холдинге, будет сразу увольнение, там планка в этом смысле выше», - заключил она.

Знакомства на работе неизбежно приводят к увольнению одного из партнера, а лучше всего искать себе пару в специализированных местах и на фестивалях, рассказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.

