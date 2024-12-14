Из-за запрещенных веществ и фейков: В РФ заблокировали Viber

VIBER — В БЛОК

Накануне Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджер Viber из-за многочисленных нарушений законодательства. Раньше для сервиса уже несколько раз назначались административные штрафы за распространение фейков о спецоперации и за публикацию запрещенного контента.

В сообщении пресс-службы Роскомнадзора говорится, что мессенджер используется «в террористических и экстремистских целях», для вербовки граждан, продажи запрещенных веществ и размещения «противоправной информации».

Согласно материалам дела об административном правонарушении Viber, оператор мессенджера компания Viber Media S.a r.l., несмотря на требования Роскомнадзора, не удалила запрещенные данные. До этого Генпрокуратура нашла сообщения с призывами к участию в массовых акциях без предварительного согласования с властями, а также распространение недостоверной информации, имеющей общественное значение.