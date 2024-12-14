Из-за запрещенных веществ и фейков: В РФ заблокировали Viber
В Роскомнадзоре заявили, что это связано с многократным нарушением российского законодательства.
В России ограничили доступ к одному из старейших мессенджеров Viber. Это связывают с несоблюдением сервисом законов РФ, распространением через него запрещенных веществ и информации, а также фейков об СВО. Однако это уже не первый пример «борьбы» с мессенджерами.
VIBER — В БЛОК
Накануне Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджер Viber из-за многочисленных нарушений законодательства. Раньше для сервиса уже несколько раз назначались административные штрафы за распространение фейков о спецоперации и за публикацию запрещенного контента.
В сообщении пресс-службы Роскомнадзора говорится, что мессенджер используется «в террористических и экстремистских целях», для вербовки граждан, продажи запрещенных веществ и размещения «противоправной информации».
Согласно материалам дела об административном правонарушении Viber, оператор мессенджера компания Viber Media S.a r.l., несмотря на требования Роскомнадзора, не удалила запрещенные данные. До этого Генпрокуратура нашла сообщения с призывами к участию в массовых акциях без предварительного согласования с властями, а также распространение недостоверной информации, имеющей общественное значение.
В июне 2022 года власти ДНР и ЛНР уже ограничивали работу Viber из-за того, что приложение использовалось в целях информационной и психологической войны, а также для распространения вредоносных программ.
В начале декабря 2024 года в работе мессенджера в России зафиксировали сбой. Согласно данным сайта Downdetector, в основном пользователи жаловались на проблемы с уведомлениями (33%), на работу приложения (27%) и на работу сайта (22%). Больше всего жалоб поступило из Забайкальского края (15%) и Бурятии (12%).
Тогда же сервис для мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф» получил более 4 тысяч 700 жалоб на работу Viber. В поддержку больше всего сообщений поступило от пользователей из Москвы (15%), Самарской и Нижегородской областей (по 13%). До этого крупные сбои в работе мессенджера наблюдались в конце октября и в феврале 2024 года.
ОПАСНЫЙ VIBER
Специалисты отмечают, что Viber был устаревшим и совершенно небезопасным сервисом, так как его часто использовали мошенники.
«Viber несколько раз точно не выполнял требования Роскомнадзора. Как и все мессенджеры, не выполняющие требования, он и был заблокирован. Мошенники и другие злоумышленники зачастую выбирали именно Viber, так как он непопулярный. В непопулярных мессенджерах проще скрываться от спецслужб, ведь их больше интересуют популярные клиенты для общения. Когда злоумышленники какое-то время чувствуют себя безнаказанно, как это происходило в Viber, они начинают собираться еще большими группами. Viber сам по себе небезопасный, потому что устарел. Судя по тому, как Viber развивается в принципе, не только в России, никакого будущего у него особо нет. Другие мессенджеры довольно далеко ушли в своем развитии, а Viber просто стагнирует. Хоть это и один из старейших мессенджеров, думаю, в скором времени он просто канет в небытие», - объяснил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в интервью НСН.
В свою очередь депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по информполитике Антон Немкин подчеркнул, что в России заблокировали Viber из-за неспособности мессенджера обеспечить должный уровень безопасности пользователей. В своем Telegram-канале политик написал, что из-за системы шифрования и простоты регистрации сервис часто используют мошенники и иностранные спецслужбы, пытающиеся завербовать население.
По данным Mediascope, Viber занимает третье место в списке самых популярных у россиян мессенджеров. Возглавляют рейтинг Telegram и WhatsApp. Свыше четверти населения России в возрасте старше 12 лет (26%) пользуется мессенджером. Из них ежедневно — 14%.
«БОРЬБА» С МЕССЕНДЖЕРАМИ
До этого в России уже призывали устроить своеобразную «борьбу» с мессенджерами. Так, в начале декабря Минцифры предложило ограничить использовать в рабочих целях сервисы обмена мгновенными сообщениями в некоторых сферах деятельности. По данным «Интерфакс», представители ведомства предложили ввести такие нормы с 1 сентября 2026 года. В настоящее время законопроект находится на согласовании у заинтересованных госорганов.
Авторы инициативы предложили запретить использование принадлежащих иностранным компаниям или гражданам мессенджеров для передачи, приема, доставки, получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений и других электронных сообщений. Ограничение коснется сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки при взаимодействии с клиентами, работников кредитных организаций, служащих Банка России, сотрудников операторов связи, гражданских служащих государственной службы, госслужащих в регионах.
Для работы с пользователями-физлицами будет разрешено применять мессенджер, организатор которого является российским юрлицом или гражданином РФ. При этом использующий сервис работник или служащий должен будет пройти идентификацию (аутентификацию) в Единой системе идентификации и аутентификации.
Однако председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов в беседе с НСН не поддержал такую идею.
«Любое принуждение потребителя к тому или иному клиентскому пути взаимодействия с бизнесом или государством, это едва ли хорошо. Понятно, что есть забота о персональных данных, так как утечки происходят. Но, на наш взгляд, они не из-за этого происходят. Чем меньше способов взаимодействовать у потребителей с провайдерами любых услуг, включая маркетплейсы, тем больше будет проблем в этом взаимодействии. Понятно, что не все захотят взаимодействовать через "Госуслуги", например. Хотя это тоже обсуждалось», - сказал он.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме из-за распространения сервисами пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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