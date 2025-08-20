Бессент раскрыл детали ночного звонка Трампа Путину

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал в эфире Fox Business о телефонном разговоре президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся в разгар переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По его словам, Трамп планировал позвонить Путину, когда в Москве уже была ночь. Российский президент предложил два варианта: провести беседу в течение ближайших 15 минут, либо перенести разговор на следующий день.

Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом

Белый дом опубликовал фото, сделанное в момент звонка: беседа велась по громкой связи в Овальном кабинете, рядом с Трампом находились госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и переводчик.

По данным Кремля, разговор продолжался 40 минут. Российская сторона подтвердила обсуждение прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева, однако договоренность о встрече Путина и Зеленского официально не подтверждалась, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры