Бессент раскрыл детали ночного звонка Трампа Путину

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал в эфире Fox Business о телефонном разговоре президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся в разгар переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По его словам, Трамп планировал позвонить Путину, когда в Москве уже была ночь. Российский президент предложил два варианта: провести беседу в течение ближайших 15 минут, либо перенести разговор на следующий день.