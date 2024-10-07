Украинским депутатам запретили использовать Telegram в служебных целях
Верховная рада запретила украинским депутатам и сотрудникам парламента использовать мессенджер Telegram в служебных целях. Об этом в своих соцсетях заявил председатель комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.
По его словам, запрещено устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, а также личные компьютеры, которые используются в службеных целях.
Кроме того, запрет касается передачи рабочих данных и служебной коммуникации. При этом украинским депутатам предписано отключить синхронизацию контактов и использовать двухфакторную аутентификацию.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что мессенджер WhatsApp собирает шпионские данные на жителей страны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru