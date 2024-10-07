Украинским депутатам запретили использовать Telegram в служебных целях

По его словам, запрещено устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, а также личные компьютеры, которые используются в службеных целях.

Кроме того, запрет касается передачи рабочих данных и служебной коммуникации. При этом украинским депутатам предписано отключить синхронизацию контактов и использовать двухфакторную аутентификацию.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что мессенджер WhatsApp собирает шпионские данные на жителей страны, сообщает RT.

