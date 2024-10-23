«Раз блокировать, то все»: Звонки через мессенджеры нельзя запретить избирательно
Роскомнадзор своими угрозами заблокировать звонки через мессенджеры хочет выдавить пользователей из иностранных приложений на российские площадки, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Со стороны Роскомнадзора невозможна избирательная блокировка звонков через мессенджеры, если они решат какие-то звонки запретить, то запретят абсолютно все, сказал НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов ранее заявил, что ведомство технологически может осуществлять блокировку звонков через мессенджеры. По его словам, речь идет о звонках, которые нарушают требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством. Муртазин отметил, что сейчас РКН и так блокирует некоторые мессенджеры.
«Возможна только неизбирательная блокировка звонков, то есть всех. Невозможно блокировать здесь, а не блокировать в другом месте. Такое решение Роскомнадзора просто приведет к блокировке всех звонков. Это делается для того, чтобы выдавить пользователей из иностранных на российские мессенджеры, например, VK. Сейчас у нас блокируется Facebook Messenger (платформа запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), Telegram частично блокируется, WhatsApp не блокируется, что странно, потому что это Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор разработал проект приказа, который позволит непублично «замедлять» работу сайтов по внесудебному решению Генпрокуратуры РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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