«Раз блокировать, то все»: Звонки через мессенджеры нельзя запретить избирательно

Глава Роскомнадзора Андрей Липов ранее заявил, что ведомство технологически может осуществлять блокировку звонков через мессенджеры. По его словам, речь идет о звонках, которые нарушают требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством. Муртазин отметил, что сейчас РКН и так блокирует некоторые мессенджеры.



«Возможна только неизбирательная блокировка звонков, то есть всех. Невозможно блокировать здесь, а не блокировать в другом месте. Такое решение Роскомнадзора просто приведет к блокировке всех звонков. Это делается для того, чтобы выдавить пользователей из иностранных на российские мессенджеры, например, VK. Сейчас у нас блокируется Facebook Messenger (платформа запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), Telegram частично блокируется, WhatsApp не блокируется, что странно, потому что это Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор разработал проект приказа, который позволит непублично «замедлять» работу сайтов по внесудебному решению Генпрокуратуры РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

