«Пользователи недовольны»: С кем вынуждают сотрудничать руководство Telegram
Руководство Telegram общается с российскими властями, а также нет гарантий, что они отказались от диалога с Францией или Индонезией, сказал в эфире НСН Владимир Зыков.
Руководство Telegram активно борется с запрещенным контентом, но лучше доверить эту работу локальным компаниям, которые будут моделировать контент в рамках законодательства той или иной страны, сказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН.
Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram в стране из-за их предполагаемой причастности к распространению порнографии и пропаганде азартных игр, сообщило издание Jakarta Globe. Зыков перечислил возможные проблемы при сотрудничестве с властями стран.
«Я не знаю, насколько правда то, что руководство Telegram не хочет сотрудничать ни с какими властями, потому что с российскими они сотрудничают. Как я понимаю, с иностранными государствами они так или иначе находятся в какой-то коммуникации. Проблема в сотрудничестве с властями разных стран заключается в том, что ты не до конца понимаешь, с кем тебе надо общаться, насколько коммуникация с ними обезопасит твою платформу от последствий. Кроме того, коммуникация с одной страной может не понравится другой стране, так как сегодня сложная геополитическая ситуация. Также при сотрудничестве с властями пользователи остаются недовольны и могут начать терять доверие к платформе. У Дурова же не было опыта работы в мире, до этого он всегда работал в России и не всегда шел навстречу к властям, из-за чего он, собственно, и перестал был генеральным директором соцсети «ВКонтакте», - сказал собеседник НСН.
По его словам, руководство Telegram старается следить за контентом. Зыков предположил, что платформе стоит обратиться к местным компаниям, которые будут заниматься моделированием контента в рамках закона той или иной страны.
«Одним из выходов из этой ситуации может быть локальное сотрудничество с неправительственными организациями, которые как раз будут заниматься «выпиливанием» противозаконного контента, который является запрещенным в той или иной стране. Например, если вы работаете напрямую с властями, то будут претензии, если же даете сторонним организациям заниматься моделированием контента, то вы можете сказать, что всем этим занимается местная организация, работающая в рамках законов страны. Сейчас, конечно же, идет работа над чисткой контента. Мы видим, что Telegram активно борется с запрещенным контентом. Любые страны мира будут предъявлять претензии к Telegram точно так же, как и другим платформам с пользовательским контентом. Это обычная история, так как интернет сегодня перестает быть международным и начинает делиться на регионы. Логичные претензии были к WhatsApp, к Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Сейчас просто внимание журналистов приковано к истории с Дуровым, поэтому журналисты начали копать, что там в других странах происходит, из-за чего случайно всплыла эта история с Индонезией», - заключил эксперт.
Ранее заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что обвинения, предъявленные Дурову, абсурдны, однако это не помешает ему получить во Франции реальный срок.
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