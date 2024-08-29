«Пользователи недовольны»: С кем вынуждают сотрудничать руководство Telegram

По его словам, руководство Telegram старается следить за контентом. Зыков предположил, что платформе стоит обратиться к местным компаниям, которые будут заниматься моделированием контента в рамках закона той или иной страны.

«Одним из выходов из этой ситуации может быть локальное сотрудничество с неправительственными организациями, которые как раз будут заниматься «выпиливанием» противозаконного контента, который является запрещенным в той или иной стране. Например, если вы работаете напрямую с властями, то будут претензии, если же даете сторонним организациям заниматься моделированием контента, то вы можете сказать, что всем этим занимается местная организация, работающая в рамках законов страны. Сейчас, конечно же, идет работа над чисткой контента. Мы видим, что Telegram активно борется с запрещенным контентом. Любые страны мира будут предъявлять претензии к Telegram точно так же, как и другим платформам с пользовательским контентом. Это обычная история, так как интернет сегодня перестает быть международным и начинает делиться на регионы. Логичные претензии были к WhatsApp, к Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Сейчас просто внимание журналистов приковано к истории с Дуровым, поэтому журналисты начали копать, что там в других странах происходит, из-за чего случайно всплыла эта история с Индонезией», - заключил эксперт.

Ранее заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что обвинения, предъявленные Дурову, абсурдны, однако это не помешает ему получить во Франции реальный срок.

