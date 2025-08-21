Рогов: Раскрытое хакерами количество потерь ВСУ - приговор Зеленскому

Он назвал потери на фронте у ВСУ колоссальными. «Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — указал Рогов.

20 августа хакеры подтвердили, что взломали базу данных украинского Генштаба с информацией о 1,7 млн погибших и пропавших украинских бойцов. Они передали некоторые фотографии погибших, их паспортов, военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

