Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста консервативного ведущего Марка Левина рассказал о своей роли в урегулировании международных кризисов. Он заявил, что сумел добиться прогресса в конфликтах, которые длились десятилетиями.

В частности, Трамп упомянул ситуацию, которую он описал как «проблему между Абебайджаном и Албанией» (подразумевая Азербайджан и Армению), отметив, что она сохранялась более 30 лет. По его словам, он обсуждал этот вопрос с лидерами стран через торговые переговоры и поставил условие, что соглашения возможны лишь при прекращении боевых действий, отмечает «Свободная пресса».