Трамп раскрыл свою роль в примирении «Абебайджана с Албанией»

Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста консервативного ведущего Марка Левина рассказал о своей роли в урегулировании международных кризисов. Он заявил, что сумел добиться прогресса в конфликтах, которые длились десятилетиями.

В частности, Трамп упомянул ситуацию, которую он описал как «проблему между Абебайджаном и Албанией» (подразумевая Азербайджан и Армению), отметив, что она сохранялась более 30 лет. По его словам, он обсуждал этот вопрос с лидерами стран через торговые переговоры и поставил условие, что соглашения возможны лишь при прекращении боевых действий, отмечает «Свободная пресса».

Армения и Азербайджан опубликовали парафированное мирное соглашение

«Я тогда сказал: «Почему вы вообще воюете друг с другом? Я не собираюсь заключать торговую сделку, если вы будете продолжать сражаться. Это безумие». В итоге одно привело к другому, и я смог урегулировать этот вопрос», — сказал Трамп.

Помимо этого, американский президент отметил, что его усилия способствовали снижению напряженности между Таиландом и Камбоджей, Сербией и Косово, а также Израилем и Палестиной, передает «Радиоточка НСН».

