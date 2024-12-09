СМИ: В РФ могут ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях
Минцифры предложило ограничить использование в рабочих целях сервисов обмена мгновенными сообщениями в некоторых сферах деятельности. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник.
По данным издания, министерство подготовило соответствующий законопроект, вносящий изменения в ряд законодательных актов. Так, предлагается запретить использование принадлежащих иностранным компаниям или гражданам мессенджеров для передачи, приема, доставки, получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений и других электронных сообщений. Ограничение коснется сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки при взаимодействии с клиентами, работников кредитных организаций, служащих Банка России, сотрудников операторов связи, гражданских служащих государственной службы, госслужащих в регионах.
Для работы с пользователями-физлицами разрешат применять мессенджер, организатор которого — российское юрлицо или гражданин РФ. При этом сервис работник или служащий должен будет пройти идентификацию (аутентификацию) в Единой системе идентификации и аутентификации.
По данным источника, Минцифры предлагает ввести новые нормы с 1 сентября 2026 года. Законопроект находится на согласовании с заинтересованными государственными органами.
Ранее стало известно, что Минцифры работает над возможностью внедрения опции оформления налоговых вычетов на портале госуслуг, пишет RT.
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