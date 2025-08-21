Застрявшая на пике Победы россиянка перестала подавать признаки жизни
Застрявшая на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой российская альпинистка Наталья Наговицына, предварительно, скончалась, сообщает Telegram-канал Shot.
Женщина больше не подает признаков жизни. Температура на вершине снижается: 21 августа ожидается 26 градусов ниже ноля и снег. 19 августа спасатели планировали выйти к месту, где находится альпинистка. Подъем до точки поиска может занять пять-шесть дней. Несколько опытных альпинистов отдельно от спасателей готовятся отправиться на поиски женщины. Даже при идеальной погоде команде понадобится как минимум два дня, чтобы спустить россиянку вниз.
Альпинистка находится на высоте свыше семи тысяч метров почти неделю. У нее остался спальный мешок, запасы воды и еды почти закончились.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поиск и эвакуация российской Наговициной на Тянь-Шане осложняются сложными погодными условиями и займут продолжительное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
