МИД рассказал о сложностях с эвакуацией сломавшей ногу альпинистки

Поиск и эвакуация российской альпинистки Натальи Наговициной, получившей перелом ноги при спуске с пика Победы на Тянь-Шане, осложняются сложными погодными условиями и займут продолжительное время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент произошел 12 августа. Наговицина получила травму на спуске, ее напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой. На следующий день к пострадавшей вышли альпинисты из Италии и Германии, доставили ей еду и снаряжение, но вынуждены были покинуть место из-за ухудшения погоды. Один из них — альпинист из Италии — вскоре скончался. Двух других участников группы эвакуировали и госпитализировали.