МИД рассказал о сложностях с эвакуацией сломавшей ногу альпинистки

Поиск и эвакуация российской альпинистки Натальи Наговициной, получившей перелом ноги при спуске с пика Победы на Тянь-Шане, осложняются сложными погодными условиями и займут продолжительное время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент произошел 12 августа. Наговицина получила травму на спуске, ее напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой. На следующий день к пострадавшей вышли альпинисты из Италии и Германии, доставили ей еду и снаряжение, но вынуждены были покинуть место из-за ухудшения погоды. Один из них — альпинист из Италии — вскоре скончался. Двух других участников группы эвакуировали и госпитализировали.

Попытка спасательной операции с воздуха осложнилась аварией: вертолет МЧС Киргизии совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров, пострадали два человека. Другой борт Минобороны Киргизии был направлен к месту происшествия, однако подъем выше 5500 метров невозможен, что делает операцию крайне трудной.

О пропаже альпинистки стало известно 18 августа от ее сестры Юлии Лыковой, которая сообщила, что Наговицина находится на высоте более 7 тысяч метров со сломанной ногой. В 2021 году ее муж Сергей погиб в том же районе на пике Хан-Тенгри, передает «Радиоточка НСН».

