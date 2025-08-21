Женщина впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
Впервые в мире капитаном атомного ледокола стала женщина, сообщает «РЕН ТВ».
Это россиянка Марина Старовойтова. Она будет управлять судном «Ямал». До этого она была старпомом капитана этого судна. Свою карьеру женщина начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной. После Старовойтова работала на торговых судах и получала образование, чтобы вернуться в «Атомфлот» с дипломом старшего помощника капитана, где заняла должность старпома «Ямала».
Ранее ледокол «50 лет Победы» повредил борт в Карском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
