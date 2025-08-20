Литва построит линию обороны на границе с Россией и Белоруссией
Литва объявила о планах возведения новой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, сообщает Daily Mail.
По данным издания, она будет включать минные поля и мосты, которые предполагается взрывать в случае вторжения.
Инициатива является частью общей стратегии стран Балтии по укреплению обороны. Эстония, Латвия и Литва, а также Польша усиливают границы, возводя дополнительные препятствия к существующим заграждениям.
Отмечается, что реализация проектов потребует значительной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, передает «Радиоточка НСН».
