Литва построит линию обороны на границе с Россией и Белоруссией

Литва объявила о планах возведения новой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, сообщает Daily Mail.

По данным издания, она будет включать минные поля и мосты, которые предполагается взрывать в случае вторжения.

Литва заявила о готовности принять больше войск США и НАТО

Инициатива является частью общей стратегии стран Балтии по укреплению обороны. Эстония, Латвия и Литва, а также Польша усиливают границы, возводя дополнительные препятствия к существующим заграждениям.

Отмечается, что реализация проектов потребует значительной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, передает «Радиоточка НСН».

