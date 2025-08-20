СМИ: ЕС надеется через переговоры Трампа «разоблачить» Россию

Европейские лидеры не верят, что Москва действительно стремится завершить конфликт на Украине, однако поддерживают переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.

По их словам, главная цель союзников — убедиться в истинных намерениях России и, если они не подтвердятся, склонить Вашингтон к более жесткой линии.