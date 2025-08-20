СМИ: ЕС надеется через переговоры Трампа «разоблачить» Россию
Европейские лидеры не верят, что Москва действительно стремится завершить конфликт на Украине, однако поддерживают переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.
По их словам, главная цель союзников — убедиться в истинных намерениях России и, если они не подтвердятся, склонить Вашингтон к более жесткой линии.
По словам источников, в Европе готовы признать ошибочность своего скепсиса, если Трампу удастся добиться прекращения боев и гарантий безопасности для Киева. Но на данный момент основной расчет заключается в том, чтобы «разоблачить» позицию Москвы и усилить санкционное давление.
Один из дипломатов отметил, что союзники поддерживают усилия США не из-за веры в их эффективность, а потому что это станет «испытанием для России». Другой собеседник подчеркнул, что гарантии безопасности должны позволить Украине вести переговоры «с позиции силы», а санкции — сохранить рычаги давления на Кремль, передает «Радиоточка НСН».
