Роскомнадзор объяснил сбой в интернете проведением ежегодных учений

Роскомнадзор проводит ежегодные учения, подтверждающие готовность российской инфраструктуры интернета предоставлять пользователям доступ к основным российским и иностранным сервисам в случае воздействия извне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пользователи TikTok заявили о сбоях в работе сервиса в РФ

Напомним, о сбоях доступа к ряду сервисов и сайтов (например, к мессенджеру WhatsApp) сообщала крупнейшая телекоммуникационная компания Дагестана Ellco. Ограничения фиксируются с 16:00 6 декабря. Компания связала их с учениями Роскомнадзора.

Ожидается, что доступ будет восстановлен в 16:00 7 декабря.

Ранее Роскомнадзор заявил о сбоях в работе банковских сервисов и операторов связи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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