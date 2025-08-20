В Германии большинство партий выступили против отправки военных на Украину

Практически все ведущие политические силы Германии высказались против идеи направить военнослужащих Бундесвера на Украину, сообщает немецкий NTV.

По данным телеканала, против присутствия немецких военных выступили два политика ХДС из восточных земель, а также партии «Альтернатива для Германии», Левая и «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW). Сомнения выразил и первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе, отмечает «Свободная пресса».

Медведев отверг идею размещения войск НАТО на Украине

Новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте заявил, что отправка войск стала бы серьезным вызовом для Бундесвера.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Белом доме подчеркнул, что пока рано давать окончательный ответ на этот вопрос. По его словам, позицию предстоит обсудить с коалицией, а также определить, потребуется ли мандат Бундестага, передает «Радиоточка НСН».

Фото: bundestag.de
