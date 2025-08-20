В Германии большинство партий выступили против отправки военных на Украину

Несколько человек ранены в Белгородской области при ударах ВСУ КС отказался признавать сожительство официальным браком Обезглавившего двух человек задержали в Нижнем Новгороде Спутник «Бион-М» с мышами и растениями вывели на орбиту Глава «Росатома» с Uma2rman исполнил песню «Любимый город» на шоу в честь 80-летия отрасли