Массовый сбой распространился на Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp

В частности, пользователи заявили о проблемах в работе Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp. При этом трудности с подключением фиксируются не только в России, но и в других странах, в том числе США.

О сбоях сообщают абоненты МТС, «Мегафона», «Билайна», Tele2 и Yota. Однако мобильные операторы указали, что их сети работают в штатном режиме, проблема не на их стороне.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что массовый сбой доменной зоны .ru в конце января 2024 года был вызван технической проблемой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

