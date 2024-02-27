Массовый сбой распространился на Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp
Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram распространился и на другие платформы, сообщает РИА Новости.
В частности, пользователи заявили о проблемах в работе Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp. При этом трудности с подключением фиксируются не только в России, но и в других странах, в том числе США.
О сбоях сообщают абоненты МТС, «Мегафона», «Билайна», Tele2 и Yota. Однако мобильные операторы указали, что их сети работают в штатном режиме, проблема не на их стороне.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что массовый сбой доменной зоны .ru в конце января 2024 года был вызван технической проблемой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru