«Полная смена»: В отрасли указали на сложности отказа чиновников от Telegram
Владимир Зыков заявил НСН, что сегодня в России сегодня всего две «доверенные системы» - РОСА Мобайл и ОС Аврора.
Чиновникам необходимо не просто перейти на отечественный корпоративный мессенджер, а в целом пользоваться только российскими операционными системами, заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН. Он отметил, что отказаться от удобных западных аналогов пока не так просто.
Чиновникам в Санкт-Петербурге запретили использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) для обмена служебной информацией. Об этом пишет «Фонтанка». Портал ссылается на письмо комитета по информатизации и связи, направленное всем руководителям петербургских органов исполнительной власти. В качестве альтернативного средства коммуникации предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress. Зыков подтвердил, что отказ от западных мессенджеров сегодня обоснован.
«В России давно стоит вопрос создания отечественного мессенджера, который станет аналогом западным. У VK есть корпоративный мессенджер Teams, есть мессенджер РОСА, есть «Диалог», который в свое время купил Сбер. Вопрос, конечно, в удобстве и массовости. Проблема в том, что чиновники привыкли общаться в тех средах, где они могут одновременно вести и рабочие коммуникации, и коммуникации с родными. Тот же Telegram отвечал этой задаче. К WhatsApp в России вообще много претензий», - отметил он.
По его словам, переход на новый мессенджер в данном случае означает полную смену платформ, что усложняет процесс.
«Когда вы используете иностранную платформу, например,
iOS принадлежит американской корпорации, Android также принадлежит американцам, надо понимать, что операционная система находится на другом уровне даже по сравнению с мессенджерами. Владелец операционной системы гипотетически может получать доступ и к различным приложениям. Утверждается, что американские спецслужбы имеют доступ к тем устройствам, которые им нужны. Поэтому доверенный мессенджер – это только начало, нужно говорить о доверенной среде. В России таких сред несколько – РОСА Мобайл и ОС Аврора. Поэтому чиновники не могут просто поменять один мессенджер на другой, это полная смена платформ», - подытожил собеседник НСН.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чиновники «по идее не должны использовать в служебных целях» мессенджеры, включая Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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