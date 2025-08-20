Путин заявил о надежности ядерного щита России
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме работникам и ветеранам атомной отрасли отметил, что за прошедшие десятилетия в стране был сформирован надежный ядерный щит. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул заслуги основателей отечественного ядерного проекта, а также многих поколений ученых, инженеров и специалистов, благодаря труду которых создан единый научно-промышленный комплекс.
20 августа 1945 года советское руководство приняло решение о создании организационных структур, положивших начало развитию атомной промышленности.
В этом году отрасль отмечает 80-летие со дня своего основания, передает «Радиоточка НСН».
