Путин заявил о надежности ядерного щита России

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме работникам и ветеранам атомной отрасли отметил, что за прошедшие десятилетия в стране был сформирован надежный ядерный щит. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул заслуги основателей отечественного ядерного проекта, а также многих поколений ученых, инженеров и специалистов, благодаря труду которых создан единый научно-промышленный комплекс.